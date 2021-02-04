أغويرو يحتاج بضعة أسابيع للعودة

دوليه

أكد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي أول من أمس أن الهداف التاريخي للفريق الارجنتيني سيرخيو أغويرو لا يزال بحاجة «الى بضعة اسابيع» لمعاودة اللعب بعد تعافيه تماما من فيروس كورونا. وخضع اغويرو الذي عانى من اصابات عدة هذا الموسم ولم يخض سوى حفنة من المباريات، لحجر صحي في الايام الاخيرة بعد ان جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له للكشف عن كوفيد-19 ايجابية. وخاض اغويرو ثلاث مباريات اساسيا فقط هذا الموسم في جميع المسابقات وتعود آخر مباراة له الى الثالث من يناير الماضي. وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي أول من أمس: «لم يعد الى التمارين على ارضية الملعب حتى الان. بدأ يتحرك قليلا بالامس لكنه بحاجة الى بضعة اسابيع للعودة». وتابع «نتيجته جاءت سلبية وهذا هو الاهم. انه يتمتع بصحة جيدة الان. من المهم جدا ان يعود الى صفوف الفريق لأنه الهداف».