مرسيليا علَّق نشاط بواش

دوليه

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي أول من أمس عن «تعليق نشاط» مدربه البرتغالي أندريه فياش-بواش بعد ساعات من كشف الاخير عن رغبته في التخلي عن منصبه على خلفية خلاف نشب بينه وبين الادارة بسبب سياسة التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية. وجاء في بيان النادي الجنوبي: «أصبح هذا القرار الاحترازي حتميًا نظرًا للأفعال والمواقف المتكررة مؤخراً التي تضر بشكل كبير بنادي مرسيليا وموظفيه الذين يدافعون عنه يوميًا». وتابع البيان «التصريحات التي أُدلي بها خلال مؤتمر صحافي بخصوص بابلو لونغوريا، المدير العام المسؤول عن كرة القدم، غير مقبولة. لا يمكن التشكيك في استثماره الاستثنائي، بل على عكس ذلك، رحب به الجميع خلال فترة الانتقالات الشتوية هذه التي شابتها أزمة غير مسبوقة». وختم «من المحتمل ان تُفرض عقوبات بحق أندريه فياش-بواش بعد إجراء تأديبي.» وقال فياش-بواش في المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراة فريقه أمام لنس في المرحلة 23 من الدوري المحلي «لا أريد اي شيء من مرسيليا، لا أريد المال. أريد فقط الرحيل». ويأتي قرار المدرب البرتغالي بعد يوم من اقفال باب سوق الانتقالات الشتوية (ميركاتو) وبعد ثلاثة ايام من اقتحام بعض المشجعين مقر التمارين الخاص بالنادي احتجاجا على النتائج السلبية، ما أدى الى تأجيل مباراة مرسيليا أمام ضيفه رين السبت.