فوز صعب لبروكلين على كليبرز

دوليه

قاد نجما بروكلين نتس كايري إيرفينغ وجيمس هاردن فريقهما إلى فوز صعب على لوس أنجليس كليبرز 124-120 في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، إذ أحرز الأول 39 نقط، وسجل الثاني الـ «تريبل دابل» رقم 50 في مسيرته الاحترافية. وشهدت المباراة على ملعب مركز باركليز تألقاً للثلاثي الكبير إيرفينغ، هاردن وكيفن دورانت، إذ سجلوا ما مجموعه 90 نقطة لإيقاف سلسلة انتصارات كليبرز الذي لم يهزم في ثلاث مباريات متتالية.في المقابل، قاد كوهي ليونارد كليبرز بتسجيله 33 نقطة، فيما أضاف بول جورج 26 نقطة، و21 نقطة للفرنسي نيكولا باتوم. وفي مباراة أخرى، فجّر فريد فان فليت طاقته ليسجل 54 نقطة قياسية ويساهم في فوز تورونتو رابتورز 123-108 على أورلاندو ماجيك. وبدا فان فليت، الذي كان أفضل عدد نقاط سابق له 36 نقطة، مهيأ في البداية للإطاحة بسجل كلاي طومسون بالثلاثيات في مباراة واحدة (14)، بعدما سجل 11 ثلاثية في الأرباع الثلاثة الأولى.لكنه لم يكن قادراً على إضافة ثلاثيات أخرى في الربع الأخير، واكتفى بكسر الرقم القياسي السابق في رابتورز الذي كان باسم ديمار ديروزان مع 52 نقطة عام 2018.