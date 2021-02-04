بن إبراهيم أشاد بجهود قطر في تنظيم البطولة

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أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خالص أمنيات التوفيق والنجاح لقطر التي تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2020، ولممثلي قارة آسيا في المونديال، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا 2020، والدحيل بطل الدوري القطري.

وقال الشيخ سلمان: «باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتمنى كل التوفيق والنجاح لأولسان هيونداي والدحيل، خلال كأس العالم للأندية».

وأضاف: «يستحق كلا الفريقين مكانهما ضمن أفضل الفرق في العالم، ونحن واثقون أنهما سيستلهمان الإلهام من النجاحات التي حققتها الفرق الآسيوية من قبل في البطولة».

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بجهود الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للإرث والمشاريع، واللذين يعملان من أجل استضافة النسخة الثانية على التوالي من كأس العالم للأندية، بعد النجاح الكبير في تنظيم دوري أبطال آسيا خلال الفترة من شهر سبتمبر ولغاية ديسمبر 2020، والتي أقيمت على ملاعب من ضمنها ثلاثة تستضيف كأس العالم 2022 وهي ستاد الجنوب وستاد خليفة الدولي وستاد المدينة التعليمية.

وأوضح: «الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للإراث والمشاريع أثبتا قدراتهما العالية على استضافة البطولات العالمية، والنجاح الذي تحقق خلال دوري أبطال آسيا 2020 يعكس التميز من الناحية التنظيمية، والاهتمام بالتفاصيل في أصعب الظروف».

وأردف بالقول: «في غضون أقل من عامين، سوف ترحب قطر بأسرة كرة القدم العالمية، ونحن لدينا كل الثقة في قدرتها على تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، وفق أعلى معايير التنظيم، وكذلك وفق أفضل مواصفات الترحيب والضيافة».

