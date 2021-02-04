قمة عربية في انطلاق «مونديال الأندية»

دوليه

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس العالم 2020 للأندية بمباراتين تجمع الأولى تيغريس أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في 05:00 مساء على ستاد أحمد بن علي، تليها مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري عند 08:00 مساء على ستاد المدينة التعليمية.ويستهل الدحيل والأهلي مسيرتهما في هذه النسخة من المونديال بمواجهة عربية خالصة على أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، ما يضفي صبغة عالمية أخرى على هذه المواجهة.ويتأهل الفائز من هذه المباراة للقاء بايرن ميونيخ الألماني في المربع الذهبي الذي يقام يوم الإثنين المقبل. وتكتسي المباراة بأهمية بالغة لكونها مواجهة عربية خالصة من ناحية وكذلك لأنها تجمع بين فريق الدحيل ممثل البلد المضيف والأهلي بطل القارة الأفريقية وصاحب الخبرة الكبيرة بالبطولة العالمية.ويخوض الدحيل البطولة للمرة الأولى في تاريخه حيث حجز مقعده في هذه النسخة من خلال الفوز بلقب الدوري القطري. وللنسخة الرابعة عشرة على التوالي، يشارك فريق من البلد المضيف في البطولة وذلك في إطار حرص الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» على الحضور والنجاح الجماهيري للبطولة وهو ما تحقق في العديد من النسخ الماضية وينتظر أن يمتد في هذه النسخة رغم القيود والاشتراطات المفروضة على الحضور الجماهيري بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

