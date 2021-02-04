مشجعة تيغريس أونال: شغفي بكرة القدم ازداد في قطر

دوليه

عبرت يزينيا نافاروا مشجعة تيغريس أونال، عن مشاعر السعادة والفخر لرؤية فريق مكسيكي يلعب في واحد من أحدث الملاعب التي شيدتها قطر استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم في 2022،وقالت «انها فرصة رائعة تتيح لنا تجربة مسبقة للأجواء المذهلة التي بانتظارنا بعد أقل من عامين عندما تأتي المنتخبات والمشجعون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في أكبر احتفالية كروية عالمية».

وذكرت يزينيا انها تقيم في الدوحة منذ عشر سنوات أي منذ العام 2011، مضيفة:» اعتدت على أسلوب الحياة الرائع في قطر واندمجت على نطاق واسع مع المجتمع المكسيكي وكذلك مع أفراد الجاليات العديدة الأخرى، فأنا صانعة محتوى وممثلة، وناشطة اجتماعية في العديد من القضايا من ضمنها حملات التصدي للعنف ضد المرأة». وبينت ان شغفها برياضة كرة القدم زاد منذ انتقالها للعمل والإقامة في قطر، منوهة بقولها:”بدأت أتابع وبكثير من الفضول مباريات أندية كرة القدم في المكسيك، ومن هنا بدأ إعجابي بنمور المكسيك، فقد لفت انتباهي الحماس الكبير الذي يكنّه المشجعون للنادي ودعمهم اللامحدود في المباريات كافة التي يخوضها، وأحببت أن أكون جزءاً من هذا الجمهور الوفي والمخلص للنادي، ويسرني أن أقدم كل الدعم للفريق الذي يمثل وطني في منافسات كأس العالم للأندية هنا في قطر».

