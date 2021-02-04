عقود خيالية.. بكرة القدم.. لماذا؟

محلية

لم اتفاجأ بأن هناك عقودا كبيرة بالقيمة في عالم الرياضة وحتى لو كانت كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى بالعالم ولكن أرفض بشدة ان تصل قيمة هذه العقود الى مبالغ خيالية لبعض لاعبي كرة القدم (ميسي ونيمار وغيرهما). فلن اقارن عقودهما مع ما يتقاضاه لاعبو كرة السلة والفوتبول الاميركية والبيسبول (اللعبة الشعبية الاولى بأميركا) لانها كلها رياضات تقام في دولة واحدة وليس هناك مضارب معهم من بلدان العالم فهي فقط في الولايات المتحدة...! ولكن ان تصل اسعار اللاعبين بالكرة المستديرة الى هذه الارقام خصوصا لميسي الذي يتقاضى سنويا مبلغ يعادل 134.800 مليون دولار من خلال عقد بقيمة 674 مليون دولار خلال خمس سنوات (فقط)؟ فهذا الرقم تم كشفه أخيراً من قبل الصحافة الاسبانية التي بالتأكيد تهدف الى شيء من ذلك (بمساعدة صديق؟) فمع كل التقدير لمستواه الفني الرفيع الا انني اعتقد بأنه لا يوجد لاعب كرة قدم يستحق هذا المبلغ سنويا..! فهذا خيال و خيال وخيال ان يحصل لاعب واحد على هذا المبلغ... فياريت يقول لي احد: هل ميسي يستطيع ان يفوز مع برشلونة بكل مباراة ؟ او هل يستطيع ان يسجل هدفاً في كل مباراة ؟ أو هل يستطيع أن يأخذ الكرة من خط مرماه الى مرمى الفريق المنافس و يسجل هدفا من غير مساعدة من بقية اللاعبين؟ اعتقد اذا استطاع ان يعمل ذلك فإنه يستحق المبلغ ويمكن اكثر! فمن تعاقد معه بالتأكيد كان يضارب بسوق الانتقالات لكي يحصل عليه لان السبب ليس لانه افضل لاعب بالعالم وقتها الا انه كان متوقعاً له ان يبرز عالميا ويستفادوا منه تجاريا؟ وللاسف فإن مثل هذه المضاربات لا تحدث الا في دولة او دولتين بالعالم (اوروبا) وقد تكون في اندية معدودة علي الاصابع (4 او خمسة فقط)... ؟ لذا فكشف قيمة العقد كان لها تأثير سلبي على لاعبي الكرة المحترفين الذين يبذلون نفس جهد ميسي و لكن يحصلون على عقود ضعيفة جدا مقارنة مع ما يتقاضاه البرغوث الارجنتيني الذي تم تأهيله في اكاديمية برشلونة فهي من صنعته للاستثمار الفني والمالي...! لو يتعمق اي متخصص بالكرة المستديرة سيتأكد بأن ما حدث مع ميسي اثر سلبا على الكرة الاوروبية خصوصا الدول التي كانت تهز الدول الكبيرة سابقا مثل المجر ويوغسلافيا وبولندا والتشيك وغيرهم من الدوريات المحبطة حاليا لما يشاهدونه من سوق المضاربات الكروية التي تحدث في ثلاث دول فقط؟ موضوع يجب ان يكون من اهتمامات ورقابة الاتحاد الدولي والاوروبي لكي يبحثوا فيه وفي كيفية تحديد سقف أو اسلوب الاستحواذ على اللاعبين في اوروبا.... فقيمة نيمار ايضا لن تصل بأي حال من الاحوال الى هذه المبالغ الخيالية في دوريات أميركا الجنوبية .. وارجو ألا يربطوا ذلك بالحالة الاقتصادية للبلد لان مضاربات كرة القدم تحدث من تحت الطاولة... الا ان برشلونة قرر ان يفضح عقد ميسي حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا .... والله من وراء القصد.

