النصر للتمسك بالصدارة.. والكويت يستضيف خيطان

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يسعى النصر لتحقيق فوزه الثالث على التوالي والحفاظ على الصدارة عندما يستضيف الفحيحيل اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي يفتتحها الكويت بمواجهة خيطان على ملعب الأول، وتستكمل الجولة غداً الجمعة بلقاءي كاظمة مع الساحل والشباب مع العربي، وتختتم السبت بمواجهة قوية تجمع الجريحين القادسية مع السالمية.

وحقق النصر الذي يقوده المدرب الوطني أحمد عبدالكريم العلامة الكاملة بفوزه على الشباب في الجولة الاولى بهدف دون رد، وعلى القادسية في الثانية بالنتيجة ذاتها، ولا شك أن الفوز على الأصفر منح العنابي دفعة معنوية كبيرة حيث أثبت الفريق أن المستوى الذي قدمه في دوري التصنيف وتصدره المسابقة لجولات عدة لم يكن وليد الصدفة، ويريد النصر خطف النقاط الثلاث لتأكيد جديته في المنافسة على اللقب. وحافظ الفريق على شباكه نظيفة في المباراتين رغم الفرص التي سنحت للقادسية في الجولة الماضية. ويستعيد النصر في مباراة اليوم خدمات مهاجمه الأردني أحمد الرياحي الذي غاب عن لقاء الأصفر. في المقابل، يريد الفحيحيل القادم من انتصار على خيطان في الجولة الماضية تسجيل الفوز الثاني والابتعاد مبكراً عن منطقة الخطر بقيادة مدربه الوطني ظاهر العدواني الذي يعرف النصر جيداً. يذكر أن النصر تغلب على الفحيحيل بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما بدوري التصنيف.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع الكويت لتجاوز عقبة خيطان بعد فوزه المثير على الساحل في الجولة الماضية، وبينما يملك الكويت 4 نقاط من فوز وتعادل مازال خيطان بلا رصيد بعد أن تلقى خسارتين أمام الساحل والفحيحيل على التوالي. ولم يظهر الأبيض بالمستوى المطلوب في المسابقة حتى الآن واحتاج لركلة جزاء مشكوك في صحتها في الدقائق الأخيرة للفوز على الساحل، بينما يعاني خيطان كثيراً وخسارته في مباراة اليوم ستضعه مبكراً في دوامة الخطر. والتقى الفريقان في الجولة الأولى من دوري التصنيف وانتهت المباراة بفوز عريض للأبيض قوامه 4 أهداف دون مقابل.

