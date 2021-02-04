كاظمة ينتقد الأخطاء التحكيمية

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تقدم نادي كاظمة بكتاب رسمي الى اتحاد الكرة، ممهوراً بتوقيع أمين السر العام في النادي يوسف بوسكندر، انتقد فيه الأخطاء التحكيمية التي حدثت في أول جولتين في بطولة الدوري الممتاز، ومطالباً بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل التحكيم.

وجاء في نص الكتاب مايلي: «منذ انطلاق الموسم الرياضي 2020 – 2021 ومن خلال أول جولتين كانت ولا تزال الأخطاء التحكيمية تتصدر المشهد وعناوين الصحف ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وآراء وانتقادات المراقبين ما يضر بسمعة السلك التحكيمي وسمعة الكرة الكويتية ويؤثر على مصداقية الاتحاد الكويتي لكرة القدم».

وتابع: «من هذا المنطلق تعتبـر الأندية الكويتية أكبـر المتضررين ومن ضمنها كاظمة الذي عانى من سوء القرارات والأداء التحكيمي في أول مباراتين له أمام السالمية والعربي على التوالي ما أهدر جهد اللاعبين والجهازين الفنـي والإداري داخل الملعب وعمل مجلس الإدارة».وأضاف: «في المباراة الأولى احتسب الحكم أحمد العلي ركلة جزاء ضد كاظمة على الرغم من وجود حالة تسلل واضحة على لاعب السالمية ولدى مشاهدته اللقطة كان الحكم يركز على مشاهدة ركلة الجزاء في تقنية VAR فيما تجاهل حالة التسلل التي سبقتها وذلك امام مسمع الحضور في المنصة الذي كان يسمع الحديث الدائر بين الحكم وحكام VAR. وأوضح: «كما لم يكن الحكم علي محمود أفضل حالا وأداءً في المباراة الثانية أمام العربي، اذ تغاضى عن احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيـرة من عمر المباراة ولم يكلف نفسه بالذهاب لمشاهدة اللقطة بتقنية VAR لتأكيد صحتها من عدمه ليرفع الحرج عن نفسه ويكون عاملا مهدئا من غضب اللاعبين والجهازين الفني والإداري مدعيا بأنها لمسة يد غيـر مقصودة بالإضافة الى إنه عاقب الفريق داخل الملعب بعدم احتسابه وقتا بديلا من الوقت الضائع التي أهدره في الحديث مع إدارة الفريق علما بأن هذه ليست المرة الاولي الذي يكون فيها الحكم عاملا في تغيـير أو التأثير على نتيجة المباراة ما يدعونا إلى الطلب من اتحادكم بعدم اسناد مباريات الفريق الى الحكم المذكور». وذكر أيضاً: «لذا وحتـى لا نصل الى مرحلة اللاعودة مع الاتحاد وانعدام الثقة في لجنة الحكام وحكامها جميعا وحتـى لا تصل مطالبات الأندية الرياضية بتفادي حكام معينين بالاسم ما يسيء الى الحكم ذاته والحكام الوطنيين وتعلوا المطالبات بتكليف حكام أجانب لإدارة مباريات الموسم سيما ونحن في البدايات، وعليه يجب أن تقف لجنة الحكام وقفة جادة وفعالة ومخلصة لإصلاح الأمور التحكيمية وإيجاد آلية واضحة ومعلنة حتـى لا تصل الأمور الى ما لا يحمد عقباه باعتبار أن الشحن كبير جداً ويمكن أن يتفجر في أي لحظة وينتج عنه اضرار جسيمة للرياضة الكويتية، ويجب أن يترافق ذلك إصلاحات جذرية في الهيكل التنظيمـي للجنـة الحكام وإيجاد آلية في كيفية اختيار الحكام بالتزامن مع تثقيف حكام الاتحاد على كيفية التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية نفسيا في الملعب قبل تطبيق قانون التحكيم الدولي..راجين اعتبار ملف التحكيم كأولوية قصوى وجدية وعرضه ومناقشته بالسرعة اللازمة في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد وذلك حفاظاً لمصالح الأندية واللاعبين وسمعة الاتحاد داخليا وخارجيا».

