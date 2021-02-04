الدمخي: جدول «ذهبي الطائرة» غير عادل

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اعترض مدير فريق الكرة الطائرة في القادسية وليد الدمخي على جدول منافسات المربع الذهبي لبطولة دوري الدرجة الممتازة والذي سينطلق في 16 فبراير الحالي، ووصفه بـ «غير العادل».

وتأهلت فرق الكويت والعربي وكاظمة والقادسية إلى المربع الذهبي الذي سيقام بنظام الدوري، وسيلعب كل فريق بالرصيد ذاته الذي جمعه في الدور الحالي، كما سيطبق النظام العالمي في احتساب النقاط في منافسات المربع الذهبي إذ سيحصل الفائز 3-0 أو 3-1 على 3 نقاط مقابل لا شيء للخاسر، فيما يحصد الفائز 3-2 نقطتين فقط مقابل نقطة للمهزوم. وقال الدمخي أنه ليس من العدل أن يلعب فريق واحد جميع مبارياته في الساعة 07:00 مساء، فيما تلعب بقيه الفرق أغلب مباريها في 05:00، إذ يعتبر لعب المباراة الثانية ميزة للاعبين نظراً لانه سيكون لديهم مزيد من الوقت لأخذ قسط من الراحة، وقال: «أغلب اللاعبين تنتهي مواعيد عملهم في وقت متأخر ظهرا وهو ما يشكل عليهم ضغطا ليكونوا جاهزين قبل المباراة الأولى»، وتابع: «ليس لدينا اعتراض على اللعب في الساعة الخامسة لكن يجب أن تكون مقسمة بين الفرق بطريقة عادلة».

وأنتقد الدمخي عمل لجنة المسابقة في الاتحاد: «التي لا تتعامل مع جميع الأندية بالمقياس ذاته»، وقال: «كان يجب أن لا تتعدى فترة التوقف قبل منافسات المربع الذهبي أسبوعا واحدا في ظل تمتع جميع الفرق بجاهزية عالية، لكن الاتحاد فضل منح الفرق راحة أسبوعين وهو ما سيتسبب في تراجع المستوى الفني للفرق ويصب في مصلحة فريق واحد».

وأكد الدمخي أن القادسية بأفضل جاهزية لخوض منافسات المربع الذهبي، مؤكداً أن الفريق لا يعاني من غيابات بعد شفاء النجم سعد صالح وعودته إلى التدريبات، وقال: «المنافسة الحالية بين الفرق الاربعة لم نشهدها منذ فترة طويلة وهو ما يؤكد أن مباريات المربع الذهبي ستشهد منافسة قوية جداً».

