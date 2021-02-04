كأس سمو ولي العهد للجواد «أخو نجلة»

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حقق الجواد «أخو نجلة» لاسطبل مناحي المطيري كأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، بعد تفوقه في سباقات الخيل ضمن مهرجان سموه في فروسية الفروانية الذي اقيم مساء الأول من أمس. وجاء السباق الذي شهد حضور ممثل راعي المهرجان محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر قويا اذ استطاع الجواد الفائز بقيادة الفارس ناصر المطيري قطع مسافة السباق المقدرة بـ 1600 متر الذي خصص للجياد (القروب 1) بفترة زمنية دقيقة واحدة و 40 ثانية و53 جزء من الثانية.واحرز الجواد ريان لاسطبل العويض المركز الثاني بينما حل الجواد الراصد لاسطبل ابو شيبة ثالثا. وبهذه المناسبة اعرب رئيس نادي فروسية الفروانية مبارك الديحاني عن بالغ شكره وتقديره لمقام سمو ولي العهد حفظه الله على رعايته للمهرجان والذي يجسد دعمه لرياضة الفروسية التراثية، مقدما شكره ايضا للشيخ مشعل الجابر على حضوره وتتويجه الفائزين ممثلا عن سموه.وقال الديحاني ان شوط كأس سمو ولي العهد ضمن المهرجان شهد تنافسا قويا بين 20 من افضل الجياد المنتمية للنادي بدليل تحقيق الجواد البطل رقما قياسيا على مستوى النادي لمسافة السباق.