افصلوا مسار السياسة عن الاقتصاد!

الاخيرة

أول ما على الحكومة القادمة عمله، هو التفاهم مع النواب والقوى السياسية، لفصل المسار السياسي عن المسار الاقتصادي، كما هي الحال في الدول المتقدمة، فقد دفعت الكويت وشعبها الأثمان باهظة، وتخلفت عن الأشقاء، نتيجة خلط السياسة بالاقتصاد، فالخلافات السياسية، التي لا تنتهي تحولها القوى السياسية إلى عمليات إفشال للمشاريع الاقتصادية الواعدة للدولة، بل وحتى للقطاع الخاص.

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ومازال التاريخ الكويتي يذكر كيف أفشلت القوى السياسية مشاريع واعدة للقطاع الخاص، كان بإمكانها أن تغير وجه الكويت إلى الأجمل والأفضل، وتخلق فرص عمل للشباب، وتسهل حل إشكالات السكن، كمشروع المرحوم خالد يوسف المرزوق بدفن البحر بالرمال الكثيرة الموجودة في صحارينا؛ لإنشاء 6 مدن بحرية، تحيط بالكويت، ومثل ذلك مشروع رجل الأعمال جواد بوخمسين، المسمى «نهر الكويت»، الذي كان يستهدف إدخال المياه من بنيد القار، لتخرج من منطقة القبلة، لتجمل المدينة، وترطب، وتقلل حرارة الأجواء، وتخلق فرص عمل للشباب، وكان بالإمكان تخصيص أراضٍ جنوب الدائري السابع لحديقة الشهيد، وبالقرب منها حدائق للحيوان وسفاري، ومدن ترفيهية، وغيرها من أنشطة، مكانها الحقيقي خارج المدينة لا داخلها.

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أخيراً.. الدول تشكل حكوماتها، طبقاً للتحديات التي تواجهها، فإذا كان هناك خطر أمني أو عسكري، شكلت وزارة، يهيمن عليها الطابع الأمني والعسكري وهكذا، واضح أن التحدي الأصعب والأخطر الذي تواجهه الكويت قائم وقادم، ليس الانسداد السياسي، الذي يمكن حله في دقائق، لو حسنت النوايا، الإشكال الحقيقي هو العجز المالي، ومستقبل النفط، وغيرهما من إشكالات اقتصادية حادة، غير مسبوقة في تاريخ الكويت، لذا نرجو تشكيل حكومة ذات نفس إصلاحي اقتصادي، تضم أفضل العقول والكفاءات الاقتصادية بالبلد من أبناء الأسرة وخارجها.

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آخر محطة: تسبب الخلط المؤذي، والمدمر للسياسة بالاقتصاد في قيام وزير مؤدلج بمحاولة نزع عقود B.O.T، التي حصلت عليها الشركات المساهمة الكويتية، والتي غيرت وجه الكويت، عبر إنشاء المولات والأسواق والكافيهات والمطاعم، وكان الشعار الذي أعلنه الوزير آنذاك... أن تلك الشركات تربح اقتصادياً «ما العيب؟»، ونحن كحكومة نخسر سياسياً، ولم أقرأ أو أسمع في حياتي جملة مدمرة للتنمية والاقتصاد، وإعمار البلدان مثل تلك الجملة، التي جعلت تنشيط الاقتصاد يضر سياسياً بالحكومات!

