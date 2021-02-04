«الأزمات الدولية»: أحداث طرابلس مؤشر على انهيار لبنان

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس شمال لبنان هي مؤشر جديد على بوادر انهيار الدولة. وبحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2015 يعاني 26% من سكان طرابلس وحدها من فقر مدقع، ويعيش 57% عند خط الفقر أو دونه إلا أن هذه النسب ارتفعت على الأرجح مع فقدان كثيرين وظائفهم أو جزءا من مدخولهم على وقع الانهيار الاقتصادي، الأسوأ في تاريخ لبنان.

وشهد الشارع اللبناني في 25 يناير احتجاجات في مناطق عدة اعتراضاً على تمديد قرار الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة حتى الثامن من فبراير رغم وعود الحكومة بالتعويض على «العاملين اليومين» ودعم العائلات الأكثر فقراً بمخصصات مالية. وتخلل الاحتجاجات في طرابلس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين من جهة والقوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة أخرى. وتقول مجموعة الأزمات إنه «يجب على شركاء لبنان الدوليين مواصلة الضغط على نخبته الحاكمة لحل الأزمات ومضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد».

ومنذ 2019 فقد نحو 500 ألف شخص أعمالهم ووظائفهم، وفقا للمجموعة، وانخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 80% بالسوق السوداء، ما أدى إلى زيادة التضخم. وفقد الناس المليارات من المدخرات ووفقا للبنك الدولي فإن أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر بالفعل في مايو 2020.

ويقدر المسؤولون الحكوميون أن حوالي 75% من المواطنين اللبنانيين بحاجة إلى المساعدة، إضافة إلى أكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون في البلاد يحتاج ما يصل إلى 90% منهم إلى مساعدات إنسانية ونقدية، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقول المجموعة إن طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان لكن المعاناة تزداد سوءا في جميع أنحاء البلاد، وفي أفعالهم وردودهم ربما قدم المتظاهرون ومثيرو الشغب في المدينة «صورة لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة».

وخلال مقابلات أجرتها المجموعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعرب مسؤولون لبنانيون ونشطاء أحزاب سياسية وضباط أمنيون وممثلون عن منظمات غير حكومية عن مخاوف مماثلة وحذرت المجموعة من أنه «إذا استمر الانحدار الاقتصادي بالهبوط أو أدت تدابير تقشف جديدة مثل خفض الدعم عن السلع إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، فقد يتزعزع الاستقرار في البلاد بشكل خطير».

ومن بين التحديات التي يواجهها لبنان الضغط على مؤسسات الدولة وتآكلها حيث يقلل التضخم من قيمة رواتب القطاع العام و«تختفي الخدمات الروتينية» تماما. وتكافح قوات الأمن التي يبلغ تعدادها أكثر من 130 ألف عنصر للحفاظ على النظام ومنع العنف وحماية الممتلكات وقد يجدون أنفسهم يوما ما في مواجهة فشل الدولة، وفقا للمجموعة. وأوضحت أن «عناصر الأمن لا يعوضون غياب الساسة والحكام من خلال ضبط الأشخاص الذين يشاركونهم مظالمهم أصلا» ولمنع تدهور الوضع الأمني?، يجب على الأحزاب السياسية وأصحاب النفوذ وكبار رجال الأعمال سد هذه الفجوة. وتضيف المجموعة أن «الجيش اللبناني تحت الضغط، وقد يفقد قريبا بريقه كواحد من أكثر المؤسسات العامة حيادية وأقل حزبية في لبنان».

ومثل موظفي الخدمة المدنية والمعلمين وعناصر الشرطة يتقاضى الجنود رواتب أصبحت قيمتها متدنية عما كانت عليه قبل عام بسبب انهيار سعر صرف العملة وأصبحت رواتبهم تعادل 150 دولارا شهريا وفقا للمجموعة. ويعبر كبار الضباط عن قلقهم بشأن مستقبلهم الشخصي والمؤسسي وقال أحدهم للمجموعة «سيلتزم الجيش بمهامه، لكن في نهاية المطاف هؤلاء الجنود هم أبناء مجتمعهم وبيئتهم». واضاف «أبناء وبنات الكثير من الضباط يدرسون في الخارج ونحن لا نستطيع دفع الرسوم الدراسية بعد الآن».

وتؤكد المجموعة أنه «لا ينبغي توقع أي راحة من السياسيين». فبعد ستة أشهر من الانفجار الكارثي في ??ميناء بيروت الذي أسقط الحكومة السابقة، ما زال يتعين عليهم تشكيل حكومة جديدة. وتوضح المجموعة أن هناك «إصلاحات أساسية مطلوبة لإطلاق العنان للمساعدات والمبادرات الدولية لخلق فرص للتنمية والاستثمار في لبنان». ومن المرجح أن تتصرف النخب السياسية «كما فعلت في الماضي» وتقول المجموعة «سيقومون بشراء الوقت بأموال ليست ملكهم، وسيوزعون المنافع بشكل ضيق على أنصارهم ومؤيديهم، وسيعملون على إنقاذ النظام الذي يبقيهم في السلطة».

