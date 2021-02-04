السيسي للحريري: مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات

عربيات ودوليات

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان. وأعرب السيسي، خلال استقباله، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة عن خالص التمنيات للحريري في تشكيل الحكومة الجديدة على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الرئيس المصري على استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، ولاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس «كورونا».

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بأن الحريري توجه، صباح امس إلى مصر للقاء السيسي، مؤكدة أن الحريري سيجتمع أيضا بوزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بتجيهز طائرتين بمساعدات طبية عاجلة لإرسالها إلى بيروت. يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها مصر لمساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مئات القتلى والمصابين والمفقودين بالإضافة إلى الخسائر المادية التي خلفها الانفجار.

