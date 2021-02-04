زيارة البابا تفتح آفاقاً اقتصادية هائلة للعراق

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: يرتقب العراق زيارة هي الأولى في تاريخه من قبل البابا فرانسيس في حدث عالمي يغير واقع العراقيين بجعل بلادهم وجهة سياحية مهمة تستقطب السياح من جميع البلاد العربية والأجنبية نحو المواقع الأثرية الأقدم في المنطقة.

وبعد سنوات من الوعود حصلت الموافقة الرسمية من بابا الفاتيكان لزيارة العراق المحطة الأولى ضمن زيارته إلى الشرق الأوسط، قاصدا أهم المدن التاريخ التاريخية العراقية التي توصف بأنها «مهد الحج الأكبر» للمسيحيين.

وأكد مدير متحف الناصرية الحضاري، في مركز محافظة ذي قار عامر عبد الرزاق في تصريحات لوكالة انباء «سبوتنيك» امس «نحن مقبلون على حدث عالمي مهم جدا، في زيارة ستفتح أبواب العالم للسياحة الأثرية والدينية العراقية خاصة بعد الموافقة التي للمرة الأولى بعد مرات سابقة من الوعود والدراسات والإمكانيات من قدوم بابا الفاتيكان إلى العراق».

وأوضح عبد الرزاق، تمت موافقة البابا فرانسيس لزيارة العراق ووضعت مدينة أور ضمن خطة زيارة البابا إلى الشرق الأول في شهر مارس المقبل والمحطة الأولى له هي العراق.

وكشف ان مدة ومحطات زيارة البابا في العراق تستمر أربعة أيام يبدأها من العاصمة بغداد ومن المقرر أن يزور كنيسة النجاة للسريان الكاثوليك التي حصلت فيها الجريمة البشعة على يد الإرهابيين في منطقة الكرادة بتاريخ 31 أكتوبر عام 2010. ومجزرة كنيسة النجاة، تمثلت بهجوم نفذه عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي عصر التاريخ المذكور من عام 2010، عندما اقتحم مسلحون الكنيسة أثناء أداء مراسم القداس وقتلوا المواطنين وانتهت الحادثة بتفجير الإرهابيين لأنفسهم وقتل وجرح المئات ممن كانوا داخل الكنيسة.

وأكمل عبد الرزاق «بعد زيارته لكنيسة سيدة النجاة، ينتقل بابا الفاتيكان إلى الناصرية مركز ذي قار التاريخية جنوبي العراق ويزو زقورة أور الأثرية ويخطب من عليها خطاب السلام والتآخي بين كل الأديان ويزور بيت النبي إبراهيم وموطنه ومهد رسالته في مدينة أور.

ويرى أن هذه الزيارة تشهد فتح باب جديد للاقتصاد العراقي وهو باب السياحة الآثارية والدينية في هذه المنطقة خاصة وأن السياحة في العالم أصبحت صناعة حسب أخر إحصائية لليونسكو مشيرا الى ان ما يقارب 120 دولة تعتمد في اقتصادها على السياحة والآثار ونحن اقتصادنا مرعب وميزانينا تعتمد 96% منها على النفط وهذا شيء مرعب جدا يجب أن تكون هناك حلول بديلة بالاعتماد على الاقتصاد السياحي والآثاري.

ونوه عبد الرزاق، إلى أن العراق يحوي أكثر من 25 ألف موقع أثري من أهم المواقع في العالم، موضحا أن البابا سيزور مدينة أور موقع ولادة النبي لإبراهيم الخليل الذي تشترك به الديانات الكبرى في العالم وهي الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية وهذا ما يسمى بـ»الحج الأكب»ر الذي يبدأ من مدينة أور إلى كنيسة القيامة في فلسطين.

وأضاف لذلك ستكون الزيارة بداية لمواسم حج عملاقة وكبيرة لكل العالم من الشرق والغرب إلى الناصرية ومدينة أور داعيا إلى أن تستثمر السياحة الآثارية والدينية استثمارا حقيقا من قبل الدولة العراقية وأن تجعل منه انطلاقة لعراق جديد يكون على رأس القائمة الاقتصادية في العالم.

وأشار مدير متحف الناصرية الحضاري في محافظة ذي قار، إلى أن بابا الفاتيكان سيزور المتحف والأهوار الخلابة في المحافظة ضمن زيارته المرتقبة للعراق الشهر المقبل.

وتعتبر مدينة أور التي انطلق منها حرف الكتابة الأول نحو العالم من المدن التاريخية، وهي عاصمة الدولة السومرية في عام 2100 قبل الميلاد. وأكد البابا فرانسيس الاثنين، عزمه زيارة العراق بين الخامس والثامن من مارس المقبل حتى إذا كان معنى ذلك أن كثيرا من المسيحيين العراقيين لن يتمكنوا من رؤيته بشخصه بسبب قيود الجائحة.

