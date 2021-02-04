الحكيم لـ «النهار»: رسالة سلام وتعايش ومحبة

عربيات ودوليات

اعتبر رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، زيارة غبطة البابا فرانسيس المرتقبة الى العراق تمثل حدثاً تاريخياً كبيراً، مشيرا الى انها رسالة سلام وتعايش ومحبة ونداء لإيقاف نزيف الدم المستمر منذ اكثر من عقد من الزمان في المنطقة.

وقال الحكيم في تصريح خاص لـ «النهار» إن «زيارة غبطة البابا تمثل حدثاً تاريخياً كبيراً وهي رسالة ليس للمسيحيين وحدهم وانما هي رسالة لكل العراقيين، رسالة اهتمام بالعراق وشعبه، وهي رسالة سلام وتعايش ومحبة ونداء لإيقاف نزيف الدم المستمر منذ اكثر من عقد من الزمان في المنطقة». واكد الحكيم «علينا كعراقيين ان نوفر كل الامكانات المناسبة لنجاح هذه الزيارة لتأتي بثمارها ونتائجها على افضل وجه وان تكون هذه الزيارة بداية للحج الابراهيمي للمسيحيين في كل العالم ليأتوا ويمارسوا طقوسهم بسلام وامان، كما انها تمثل زيارة تاريخية وغير مسبوقة ولها مدلولات كبيرة».

