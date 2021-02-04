إسرائيل: سنهاجم إيران إذا امتنعت إدارة بايدن

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف وزير شؤون الاستيطان الاسرائيلي تساحي هنغبي، ان اسرائيل قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لايران بمفردها لأن الولايات المتحدة يبدو انها لن تفعل ذلك.

وبحسب موقع «تايمز اوف اسرائيل» رأى هنغبي ان واشنطن لن تهاجم المنشآت النووية في ايران ابدا. وأضاف انه «يجب على اسرائيل ان تقرر ما اذا كانت ستقبل بايران نووية، او ما اذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها». وأوضح ان «اسرائيل ربما ستضطر الى العمل بشكل مستقل لازالة هذا الخطر» وتابع قائلا «من الممكن الا يكون هناك خيار في المستقبل سوى مهاجمة ايران عسكريا، لافتا الى ان اسرائيل لن تقبل بايران مسلحة نوويا».

وكان وزير الطاقة الاسرائيلي، يوفال شتاينتس قد كشف ان «أمام ايران نحو 6 اشهر لانتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي». وأضاف ان «السياسة التي انتهجتها ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اضرت بشدة ببرنامج طهران النووي غير ان فريق الرئيس الحالي جو بايدن اشار الى ان استراتيجية ترامب قد فشلت» مرجحا ان تكون ايران على بعد اسابيع فقط من امتلاك ما تحتاجه لتطوير قنبلة نووية.

في غضون ذلك اعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان ادارة بايدن لم تتواصل مع ايران منذ تولي السلطة، ولا تتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونغرس. وقال متحدث باسم الخارجية «الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة اي مقترح من الايرانيين».

في المقابل اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده سترحب بعودة واشنطن للاتفاق النووي اذا ارادت مشددا على ضرورة اعلان موقفها اذا كانت غير راغبة في العودة. يأتي ذلك وسط مشاورات اميركية مع اطراف دولية للعودة للاتفاق النووي. وأضاف روحاني «اذا رأينا تحركا عمليا من واشنطن وشهدنا اي خطوة باتجاه الالتزام الشامل بالتعهدات سنتخذ خطوة مماثلة».

ولكن الرئيس الايراني قال ان «ايران لن تغير بندا من بنود الاتفاق النووي وان الاتفاق لن يشمل اطرافا اخرى، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير».

وقال المتحدث الأميركي ان المشاورات الوثيقة مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية ضرورية من اجل اقناع ايران باستئناف امتثالها للاتفاق النووي، ومعالجة عدد من القضايا التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لطهران.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو قال ان الاتحاد ينسق بين واشنطن وطهران وكل الأطراف في ما يخص الاتفاق النووي.

