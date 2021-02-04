حاملة الطائرات «نيميتز» تغادر الخليج

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» ان حاملة الطائرات «يو اس اس نيميتز» غادرت الخليج بعدما قضت اشهراً عدة في مياهه في خطوة تعكس على ما يبدو رغبة الادارة الأميركية الجديدة في تهدئة التوترات مع ايران. وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي ان «المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «نيميتز» ابحرت من نطاق مسؤولية القيادة المركزية» المسؤولة عن الشرق الأوسط بأسره متجهة الى المنطقة الخاضعة لقيادة المحيطين الهندي والهادئ «ايندو-باكوم».

ولم يوضح كيربي ما اذا كانت الحاملة عائدة الى الولايات المتحدة بعدما قضت في البحر تسعة اشهر متواصلة. لكن المتحدث لفت الى ان ادارة الرئيس جو بايدن تعتبر ان بقاء الحاملة في الخليج لم يعد ضرورياً لتلبية الاحتياجات الأمنية الأميركية، بعدما عززت ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب الوجود العسكري الأميركي في الخليج.

