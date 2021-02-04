إقالة كل رجال ترامب في «البنتاغون»

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واشنطن - الوكالات: افادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن اقال جميع اعضاء المجالس الاستشارية لرسم سياسات «البنتاغون» منهيا بذلك مهام المعينين من قبل الادارات السابقة، مما يحول دون تسلم مرشحي ادارة دونالد ترامب مهامهم.

وذكرت الصحيفة ان اوستن اقال الجميع حتى لاتكون هناك انتقائية في قراره، مضيفة ان الوزير سيعين اعضاء جددا لكل مجلس من المجالس الاستشارية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت «وول ستريت جورنال» الى انه تم التنبؤ بهذه الخطوة الأسبوع الماضي، عندما علق اوستن عملية اعداد مرشحي ادارة ترامب لتسلم مناصبهم في المجالس الاستشارية لـ«البنتاغون».

ومن بين المتأثرين بالقرار كوري ليفاندوفسكي مدير الحملة الرئاسية لترامب عام 2016، وديفيد بوسي نائب مدير حملة ترامب السابق.

