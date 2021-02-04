«خلطة سحرية» لمواجهة طفرات «كورونا»

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عواصم - الوكالات: كشف مسؤول روسي بارز عن مقترح طبي لمواجهة الطفرات التي تطرأ على فيروس كورونا المستجد، وتثير المخاوف بشأن فعالية اللقاحات المطروحة حاليا.

وقال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميتريف، ان علماء اقترحوا المزج بين لقاحي «سبوتنيك في» الروسي و«أسترازينيكا» البريطاني بحيث يحصل المطعمون على جرعة من كل لقاح. وأكد ديميتريف في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان «أسترازينيكا لقاح عظيم نحن شركاء في لقاح استرازينيكا. ما نريد اختباره امكانية مزج استرازينيكا وسبوتنيك في» وتابع «نعتقد ان ذلك سيكون له فعالية كبيرة، ويمكن ان يكون جيدا جدا في مواجهة الطفرات الجديدة التجارب السريرية على ذلك ستبدأ الأسبوع المقبل».

وجاءت تصريحات ديميتريف في اعقاب الاعلان ان اللقاح الروسي المضاد لـ»كوفيد 19» اثبت فعاليته بنسبة تقترب من 92% وتصل الى 100% ضد حالات المرض الشديدة.

وأضاف ديميتريف «نعتقد بشكل عام ان جرعتين من لقاحات مختلفة، «أسترازينيكا» و«سبوتنيك في» قد تعملان بشكل افضل في الواقع لأن المناعة تزداد قوة». وتابع «هذه الفكرة التي تسمى التعزيز غير المتجانس، هي جوهر لقاح «سبوتنيك في» لأننا نستخدم جرعتين مختلفتين ونعتقد ان هذه هي افضل طريقة لمحاربة الطفرات. هذا ايضا يعزز الشراكة بين مختلف مصنعي اللقاحات». الى ذلك قال علماء ان لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» يمكن ان يؤدي الى انخفاض «كبير» في انتشار فيروس كورونا. وظل تأثير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على انتقال المرض، امرا اساسيا مجهولا سيشكل مستقبل الوباء الى حد كبير. وأظهرت الدراسة التي لم تنشر رسميا، ان اللقاح ظل فعالا بينما ينتظر الناس جرعة ثانية. وكانت اللقاحات فعالة بنسبة 76% خلال الأشهر الثلاثة التي اعقبت الجرعة الأولى. ويعد التأثير على انتقال الفيروس امرا بالغ الأهمية.

وفي حال كان اللقاح يحمي فقط من الاصابة بمرض شديد لكنه لايجنب التقاط الفيروس ونقله، عندها سيحتاج الجميع الى التطعيم ليحميهم. ولكن اذا اوقف اللقاح ايضا نشر الفيروس، فسيكون له تأثير اكبر بكثير على الوباء لأن كل شخص يطعم يحمي الآخرين ايضا بشكل غير مباشر. وقال التقرير «تشير البيانات الى ان اللقاح قد يكون له تأثير كبير على انتقال العدوى من خلال تقليل عدد المصابين بين السكان».

