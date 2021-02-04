وفاة السير توم مور أيقونة حرب بريطانيا ضد «كورونا»

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: فقدت بريطانيا ايقونة الحرب ضد «كورونا» السير توم مور، الذي الهمت شجاعته وأعماله الخيرية الملايين حول العالم، ليموت في معركة خاطفة مع الفيروس الذي تمكن من العجوز ذي الـ100 عام. وتوفي بطل الحرب العالمية الثانية الذي جمع عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في مستشفى بيدفورد الثلاثاء بعدما عاد اليها للعلاج من الالتهاب الرئوي لبعض الوقت. وأصبح الكابتن توم كنزاً وطنياً واسماً مألوفاً بعد ان جمع اكثر من 32 مليون جنيه استرليني للخدمات الصحية من خلال المشي 100 لفة في حديقته باطاره الزيمر وحصل على لقب فارس لجهوده من قبل الملكة اليزابيث في قلعة وندسور في يوليو الماضي. وقال قصر باكنغهام ان الملكة ارسلت برقية تعزية خاصة وأضاف نه كان مصدر الهام للأمة بأسرها وللآخرين في جميع انحاء العالم. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ان الكابتن السير توم مور كان «بطلاً بالمعنى الحقيقي للكلمة» و«لم يصبح مجرد الهام وطني بل منارة امل للعالم».

