السعودية تعلق دخول «غير المواطنين» من 20 دولة

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، انه تقرر «تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة في سياق الاجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

وشملت قائمة الدول العشرين التي يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها لفترة مؤقتة كلا من الأرجنتين، والامارات العربية المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، واندونيسيا، وايرلندا، وايطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب افريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان.

أسهم ويشمل القرار القادمين من دول اخرى اذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14يوماً السابقة لطلب الدخول الى المملكة. ويكون دخول المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من هذه الدول او الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لعودتهم الى المملكة وفق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة السعودية. ونوهت وزارة الداخلية السعودية بأن هذا القرار بدأ العمل به اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم امس الأربعاء الثالث من فبراير.

