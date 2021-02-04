الإمارات: عودة تدريجية إلى المدارس ابتداءً من 14 فبراير

عربيات ودوليات

أبوظبي - الوكالات: أعلنت وزارة التربية والتعليم الاماراتية، السماح بالعودة التدريجية للطلاب وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية، وذلك ابتداء من 14 فبراير الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان لها ان خيار «التعليم عن بعد» سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار اهمية التنسيق بين اولياء الأمور ومديري المدارس. وقالت انه «جرى وضع الخطة المشار اليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات اولياء امور الطلبة، باعتبارهم شركاء اساسيين في المنظومة الدراسية». وشددت الوزارة على «أهمية الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك». وفي السياق ذاته عملت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الاجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضعي الصحي، وستواصل المؤسسة في تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الحالي والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.

