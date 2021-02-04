واشنطن للإرهابي الجولاني: شو هالبدلة الحلوة!

عربيات ودوليات

نشر حساب مكافآت من اجل العدالة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، صورة لـ«أبومحمد الجولاني»، زعيم تنظيم «جبهة النصرة» الارهابي التكفيري، مرتديا «بدلة حلوة». جاء ذلك في تغريدة لحساب مكافآت من اجل العدالة، قائلا بتعليق على الصورة: «يا هلا بالجولاني يا وسيم وشو هالبدلة الحلوة. فيك تغير ثوبك لكن انت بتضلك ارهابي. لا تنسى مكافأة الـ 10 ملايين دولار.. ارسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار، عبر تلغرام او سغنال او واتساب: 0012022941037». وكان الجولاني تعهد في ابريل 2013 بالولاء لتنظيم القاعدة الارهابي بعد خلافه المزعوم مع «داعش». كما اشاد الجولاني في يوليو 2016 عبر شريط فيديو نشر على شبكة الانترنت بتنظيم القاعدة وكذلك زعم ان «جبهة النصرة» قد غيرت اسمها الى «جبهة فتح الشام». وقد ادرجت وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2013 اسم الجولاني ضمن قائمة المنع الخاصة بالارهابيين العالمين. كما وضعت لجنة العقوبات الخاصة بـ«داعش» و«القاعدة» لمجلس الأمن الدولي اسم الجولاني في قائمة الارهابيين الخاضعين للعقوبات منذ 24 يوليو 2013.