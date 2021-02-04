واشنطن تستأنف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الفلسطينية والاسرائيلية، هادي عمر، يجري اتصالات تمهيدية مع اسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد تسلم منصبه، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تزمع استئناف المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني. وقال: «لا نقوم بذلك كخدمة، بل لأنه في مصلحة الولايات المتحدة». وأضاف «نقدم مساعداتنا الانسانية على مستوى العالم كالمساعدات الغذائية الطارئة وفي مجالي الصحة والتربية، اغاثةً انسانية». وأشار المتحدث الى ان «تعليق المساعدات للشعب الفلسطيني لم يحقق تقدماً سياسياً ولم يضمن تنازلات من القيادة الفلسطينية، لكنه ادى فقط الى ايذاء الفلسطينيين الأبرياء». وختم «أن الولايات المتحدة ستنشط قياداتها في المجال الانساني وستعمل على دفع المجتمع الدولي للقائها في تلبية الالتزامات الانسانية بما فيها للشعب الفلسطيني». واستطرد «نعمل على تحقيق ذلك بشكل سريع». وقطعت ادارة ترامب التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، كما اغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة واشنطن، في سبتمبر 2018، ما ادى فعلياً الى اغلاق البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين لدى الولايات المتحدة.