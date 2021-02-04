هنيدي يواجه الزومبي في برومو فيلمه الجديد «النمس والإنس»

إضاءات

كشف النجم المصري محمد هنيدي، عن الاعلان الدعائي لفيلمه الجديد «النمس والانس»، الذي يعود به لعالم السينما من جديد بعد غياب استمر عدة أعوام.

ونشر هنيدي البرومو الأول للفيلم، وعلق عليه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»، قائلًأ: «هتشوفوني في مواجهة الزومبي في فيلم (الانس والنمس) قريبا جدا، واللي بيخاف يروح». فيلم «النمس والانس»، من بطولة محمد هنيدي، ويشارك فيه كل من الفنانة منة شلبي وصابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، محمد جمعة، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وانتاج الماسة للانتاج الفني، يتولى اخراجه شريف عرفة. وكان الفنان محمد هنيدي، قد استعاد ذكرياته مع صديقه الفنان الراحل علاء ولى الدين فى مرحلة شبابهما، بصورة نشرها، على حسابه الخاص عى موقع «الفيس بوك».

