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بلقيس أطلقت «حالة جديدة» في مؤتمر افتراضي


أطلقت المغنية اليمنية بلقيس، ألبومها الجديد «حالة جديدة»، وأغنيته المصورة الجديدة، من خلال مؤتمر صحافي بتقنية 3D عبر تطبيق EVE. فقد قام أهل الاعلام والصحافة اضافة الى معجبي بلقيس، بالتسجيل عبر تطبيق EVE، واختيار الـ Avatar أو الشخصية الرمزية الخاصة بهم لتطل بلقيس عليهم من خلال شاشة ضخمة. وقامت المغنية الشابة بدردشة مع مخرج الكليب حسام الحسيني، الذي كان حاضرا، وعبر عن اعجابه الكبير بشخصيتها وفنها والتطور الذي تقدمه دائما، ومن ناحيتها أكدت بلقيس أنها أحبت التعامل مع حسام كثيرا، وخاصة بعد أعمال محمد رمضان المصورة التي قام باخراجها. وأشارت بلقيس، الى أن أغنيات ألبومها سيتم طرحها تباعا خلال الأسابيع المقبلة لكي تحصل كل أغنية على حقها، خاصة وأنها المنتجة لأعمالها.


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