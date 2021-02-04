علي العنزي: الكويت دائماً تغمرنا بفضلها.. وأشعر بالفخر

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تقدم د.علي العنزي بالشكر الى المجلس الوطني للثقافة والفنون ممثلا برئيس مجلس الادارة وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري وايضا الامين العام كامل عبدالجليل والامين المساعد لقطاع الثقافة عيسى الانصاري والكويت وذلك لفوزه بجائزة الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية عن عمله «آثار على رمل ساخن/ المنسيون في الرواية الخليجية المعاصرة».

وفي تصريح لـ«النهار» تحدث قائلا: دائما تغمرنا بفضلها ويشعر المرء بالفخر بهذه اللحظة المهمة ونود من خلال الانجاز ان نرد ولو الشيء البسيط الى وطننا الغالي من فضله علينا واود ايضا ان اعبر عن شكري لكل من غمرني بجميل شعوره وتهنئته لي بمناسبة الاعلان عن منحي الجائزة.

وقال ايضا: خاصة ان الاصدار في مجال الادب والذي يتمثل في جائزة الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية وهذا مبعث فخر لان الحركة النقدية لاتقارن بالحركة الروائية من حيث مايقدم على الساحة عموما والكل يعلم ان الاصدار النقدي يحتاج الى وقت كبير من اجل البحث والتحليل وانا فخور بجائزة ذلك المجال.

واضاف قائلا: تقديري الكبير الى الاخوة في رابطة الادباء وايضا الى رابطة اعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية واخص بالذكر كلا من: خليفة الوقيان وسليمان الشطي وخالد عبداللطيف رمضان ووليد الرجيب وهم الذين اعتبرهم ملهمين فالامتنان لايوفيهم حقهم.

