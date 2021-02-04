خليفة الهاجري: الجائزة تتويج لإسهامات العنزي الفكرية والأدبية

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هنأ د. خليفة الهاجري، رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية بالانابة عن الهيئة الادارية للرابطة واعضاء الرابطة الكرام ، فوز د. علي العنزي أستاذ النقد وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية وعضو الرابطة بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والانسانية للعام 2020، فئة الدراسات اللغوية والأدبية النقدية عن عمله (آثار على رمل ساخن / المنسيون في الرواية الخليجية المعاصرة). وأضاف الهاجري؛ بأن هذه الجائزة ما هي الا تتويج لاسهامات العنزي الفكرية والأدبية طوال مسيرته الحافلة بالعطاء وبذل الجهد المضني في الانتاج الأدبي والعلمي المتواصل، كم أنه تأصيل بليغ يحكي تاريخا طويلا لرعاية الدولة الرسمية لكوادرها الابداعية المنجزة التي تمثلت بشخص الدكتور علي العنزي. وندعوه الى مواصلة الانجاز واثراء المكتبة العربية والعالمية بابداعته التي نثق بها دائما.

