مشاري المجيبل: جائزة الدولة التشجيعية مهمة لكل شخص

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الفنان مشاري المجيبل صرح قائلا: شعوري لايوصف عندما اتاني الاتصال من وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري بعد الإعلان عن منحي جائزة التمثيل التلفزيوني عن دوري في مسلسل (جنة هلي).

خاصة ان تلك الشخصية تعبت عليها والحمدلله توفقت في ان اصل بها الى الجميع من خلال مسارها وخطها وبدوري اتقدم بالشكر الجزيل الى الفنانة القديرة سعاد عبدالله على تلك الفرصة الجميلة.

وايضا الى المخرج منير الزعبي على ملاحظاته في «اللوكيشن» وهذه الجائزة اعتبرها بداية الخير ولكل مجتهد نصيب وحصلت على ماكنت اتمناه وهي جائزة الدولة التشجيعية لانها مهمة لكل شخص وان شاء الله الفال لجائزة الدولة التقديرية باذن الله.

واشكر الاخ وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري الذي اتصل علي وبلغني بحصولي على تلك الجائزة واشكر ايضا الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كامل عبدالجليل وعلى الجهود التي تم بذلها لاختيار الاسماء المستحقة لتلك الجائزة خاصة ان الوضع العام يحتم عليهم اشتراطات ووضعية

احترازية.

