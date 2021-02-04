فالنتينو هوت كوتور 2021

مرأة

الطقوس والاجراءات وقيَم الأزياء خالدة. هي تحتفل بالانسان: العقل الذي يفكّر واليد التي تبتكر وتعطي القيمة. من خلال اجراءات العمل التي تتجاوز الوقت، يبتكرون تصاميم خالدة مقولبة وفق كلّ شخص. الوقت كرمز وقيمة، لاعادة ضبطه واعادة برمجته في أزياء يومنا هذا التي تقوم بتحديث الطقوس والاجراءات الكلاسيكية من خلال الملابس المصممة للتعبير عن الذات.

كما يرغب أي شخص. النساء والرجال: بأسلوب طبيعيّ وسلس. مجموعة ملابس تسحر الألباب وتفتح المجال أمام امكانيات غير محدودة. اللمسات التصميمية العمودية التي تحوّل كلّ ما هو معقّد الى بساطة نابضة بالحياة. القماش كمادة ترتقي الى أعلى المستويات من خلال الأعمال اليدوية، كنسيج يحفّز على الاكتشاف ويثير المفاجأة. تُعد القامات الطويلة والنحيلة، المُرتفعة على الكعب العالي، تراكمات من العناصر، مجردة من كل لمسة حرفية ظاهرة، من الطبعات والزخارف، والتي يبدو مظهرها عن قريب مختلفاً عما تبدو عليه من بعيد. الكنزة هي في الواقع قماش محبوك.

سطح صلب يزخر بالبتلات، أو تتحرّر من المواد بشكل طيات من الشرائط. الخيوط وتركيبة القماش والألوان المحايدة الدافئة والباردة ولمسات الأكريليك المتوهّجة، تتجسّد لتمنحنا التصاميم المتميّزة. الطابع الثمين الظاهر يصبح صامتاً وحميماً، تماماً مثل الطابع الحميم للقطع البسيطة القابلة للتبديل. لمسات مفاجئة من الجرأة. يصبح الرمز الزمني لأزياء فالنتينو هوت كوتور المعاد ترميزها حكاية رقمية بالتعاون مع روبرت ديل نايا: وثيقة كاملة قائمة بذاتها للاجراءات الطويلة التي يقوم بها المشغل. المعلومات المتعلقة بتكوين المجموعة ووجوه الحرفيين والوقت المنقضي لالتقاط الصور التي تجسّد العمل الجاري على دمية الخياطة، تصبح تسلسلات حسابية تم تطويرها وضبطها على ايقاع الموسيقى بواسطة الآلة؛ وتم تدريبها من قبل الشريك الابداعي ماريو كلينغمان.

يغذي الانسان الآلية، وينشِّط الدليل عملية عصبية ورقمية، بحثًا عن انسانية جديدة. من خلال الفلتر الصناعيّ للذكاء الاصطناعي، يظهر الجانب العاطفي في تصميم الأزياء، مع الاحتفاء بالجودة البشرية وتعزيزها: رمز يجدد نفسه الى ما لا نهاية مع البقاء خالداً.

