فساتين سهرة طويلة لامعة

مرأة

شقت فساتين السهرة البراقة طريقها الى مجموعات كوتور ربيع 2021 وقدمت بعض الماركات قطع مطرزة بالترتر اللامع، رصدنا لدى ماركة ألكسيس مابي Alexis Mabille فستان طويل الكمين بقصة حورية البحر مغطى بالترتر الفضي، كما جلبنا لك فستان ديكولتيه بقبة Heart Neck مزين بثنيات حول منطقة الصدر من مجموعة أشهر بيوت الأزياء العالمية. بعض الماركات فضلت الاعتماد على خامات بألوان معدنية لامعة بدلا من التطريز ومنها ديور Dior التي قدمت فستان بليسيه باللون الذهبي تميز بقصته الواسعة A Line cut.

فساتين طويلة بتطريزات بارزة كوتور 2021

برع كبار المصممين في تقديم مجموعة من فساتين السهرة المزينة بتطريز بارز زادها فخامة، أحببنا الفستان الوردي المبودر مستقيم القصة والمزدان بتطريز من نفس اللون من الأمام بشكل عامودي من توقيع المصمم السوري رامي العلي Rami Al Ali والفستان الأرجواني المطرز بقصاصات نافرة من مجموعة ايريس فان هيربن Iris van Herpen.

فساتين سهرة A Line من أسبوع باريس: كان للتصاميم المريحة حصة كبيرة ضمن مجموعات هوت كوتور ربيع 2021 والدليل السيطرة الواضحة للفساتين بقصة A Line الواسعة، قدمت ماركة أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi فستان رمادي فاتح مؤلف من طبقات مزين بالريش الناعم حول الياقة وحواف كل طبقة تصميم ملوكي شديد الرقي.

أجمل تصميمات الفساتين الواسعة رأيناها لدى ديور Dior وقدمت بستايل أقرب الى شكل القفطان أو الجلباب العربي.

فساتين بياقة ملتفة حول العنق كوتور 2021 : بالنظر الى مجموعات ربيع 2021 ستلاحظين بزوغ نجم فساتين السهرة ذي الياقات الملتفة حول العنق Halter dresses، قدمت دار فندي Fendi فستان برتقالي فاتح بياقة مطرزة موصولة بالأكتاف المنسدلة والأكمام الطويلة، أحببنا أيضا الفستان المخمل الأزرق الداكن من توقيع أرماني بريفيه Armani Privé.

