مزورو الـ «P.C.R»

آراء

تناقلت وسائل الاخبار المحلية خبراً قرأته مفاده اكتشاف حالات متزايدة لمسافرين يصلون إلى الكويت بشهادات PCR مزورة، لا اعلم هل هذا النوع من البشر لا يملك ادنى مسؤولية مجتمعية او اخلاقية بنقل المرض إلى اخرين لا ذنب لهم بسبب عملية التزوير؟ وهل هؤلاء البشر متعودون على التزوير والكذب ومخالفة القوانين؟ هل هم فئة فاسدة تعمل بكل جهودها لافساد المجتمع بسلوكهم المخالف للقانون؟ ما هو دور الحكومة عند اكتشافها لفئة المزورين؟ أولاً: على الحكومة في حال اكتشاف أي مزور لتقرير PCR منعه من دخول الكويت والغاء اقامته فورا بالمطار، ووضعه في لائحة القائمة السوداء في دخول البلد. ثانيا: رفع قضية تزوير على المزور وملاحقته قانونيا لخطر معرفته بالتزوير ونقل المرض للاخرين في مجتمع تصرف عليه الحكومة مبالغ كبيرة لحصر انتشاره. ثالثا: تنظيف البلد من هذه الفئة المزورة والفاسدة، فالذي يقوم بفعل التزوير هو شخص غير مؤتمن في وظيفته وعمله، ووجب التخلص منه. رابعا : لابد من الحكومة كل في اختصاصه معاقبة هذا المزور ليصبح عبرة لغيره من جانب، ومن جانب اخر حفظ قوة قوانين البلد التي يجب ان تحترم. ارجو من الوزارات المعنية في هذا الموضوع البدء بمعاقبة كل من تثبت عليه حاله التزوير، وان لا تمر عليهم مرور الكرام، فالبلد يجب ان تحترم قوانينه من الجميع وإلا فالعقاب هو من يردع هذه النفوس الضعيفة.