برافو.. مجموعة الـ 16 نائباً

آراء

ارتياح شعبي كبير لنتائج الاجتماع التنسيقي بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ومجموعة الـ 16 نائبا والذي أعلن أنه جاء للتنسيق حول الخطوط العريضة للأولويات التي تطالب بها أغلبية المواطنين، وهناك تقارب في وجهات النظر بين سمو الرئيس والنواب وهذا مؤشر ايجابي على طريق انفراج الأزمة بين السلطتين، وخاصة أن الشارع الشعبي كان مستاء من الاحتقان السياسي وعدم التعاون بين السلطتين خلال الفترة السابقة والتي أدت إلى تقديم الحكومة استقالتها، ما أدى الى ركود تشريعي ورقابي وتأخير للقضايا المهمة التي ينتظرها المواطن وايجاد حلول لبعض المشاكل التي يعيشها منذ فترات.

هذه دعوة الى أعضاء السلطتين؛ فالعناد والاحتقان بينهما يدفع ثمنه المواطن، مضى من عمر المجلس أكثر من شهرين فماذا قدم ؟ وماذا ناقش؟ بقيت الأمور معلقة والاولويات والقضايا الرئيسة لاتزال مكانك راوح، ولهذا فإنني ادعو جميع النواب وليس فقط من حضروا الاجتماع إلى مد يد التعاون والتنسيق مع الحكومة مع قيامهم بدورهم الرقابي على الحكومة واستخدام أدواتهم الدستورية عند رؤية أية تجاوزات من قبل الوزراء فالتعاون والتنسيق لايعني أبدا التنازل عن دورهم التشريعي والرقابي، فليكونوا المرآة الحقيقية التي تعكس أداء الحكومة، وخاصة أن الناخبين والمواطنين عموما استبشروا خيرا بنتائج الانتخابات ومخرجاتها ولكن للاسف سرعان ما صدموا من أداء بعض النواب. إن المرحلة الحالية تحتاج الى نهج التعاون بين السلطتين من أجل الكويت وأهلها للخروج من عنق الزجاجة. وبالختام اقول حفظ الله الكويت واميرها وشعبها وادعو الله ان يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.