الضرائب.. ومن ضيَّع الأمانة؟!

آراء

بالمثال يتضح المقال.. تخيل أنك في لباسك الأبيض، وغترتك البيضاء، وتريد أن تدخل منجما للفحم! فمهما حاولت من قوة أن تتجنب السواد، فغبار الفحم حتما سيصيبك بالأوساخ، مهما كنت حريصا على نظافة هندامك! هذه هي الكويت، حتى من يرد فيها النظافة، فلن يستطيع إلى ذلك طريقا ومنفذا، فالواسطات ملأت الاسماع والابصار، والفساد ضاربٌ اطنابه بكل الأشياء، وفي مختلف الميادين، والضعيف من يريد ان يمشي بحياته دون واسطة، فقد غدت الكويت في السنوات الاخيرة مرتعا لغسيل الأموال، وفضحنا على جميع الاشهاد العالمية، وعلى كل الأصعدة، وعلى أغلب المؤسسات، وعندما تضعف الدولة يرتد الناس إلى أصولهم التي هي مصدر قوة لهم، بعدما ذهب القانون أدراج الرياح. فتجد القبلي يرجع لقبيلته، لان من وضع الصوت الواحد، جعله يرتد إليه، والطائفي إلى طائفته، والفئوي إلى فئته وهكذا دواليك.

من سمح للنواب بممارسة دور المندوب في تخليص المعاملات مع ان دوره الأول «التشريع والرقابة؟» الجواب: الدولة. من صمت وسهل دخول الأموال وغسلها وهو صامت ويعلم ذلك؟.. الدولة. من سمح بالواسطات وتعزيز ثقافة المعارف عبر محسوبيات؟.. الدولة.

من كمم الافواه، وسد علينا منافذ المشاركة الحقيقية الديموقراطية، كي تكون كاملة الأركان وليس عرجاء؟ الدولة. من سمح باحتكار الأراضي من البنوك والشيوخ والتجار، ولم يفرض عليهم ضرائب وجعلهم يرفعون الأسعار؟.. الدولة. من طرد حاكم اصحاب الرأي، ووصلت أحكامهم في السجن إلى عمر نوح بسبب التعبير عن رأيهم فقط؟.. الدولة. إني كمواطن لا أعول على شخص ينشد الإصلاح، فالإصلاح نظام مؤسسي وثقافة ووعي مجتمعي، والشعب فقد الثقة في ذلك، فهو يعلم ان كل شيء بالواسطة، وان الناس ليسوا سواسية في القانون والمحاسبة، وان الكأس، لن تسري على كل الناس، فالقانون مفصل بحسب رغبات المستر فورد، حينما سألوا المعارضة الاميركية عن نفوذه وفساد مستر فورد، قالت المعارضة آن ذاك : ان القانون موضوع بحسب رغبات ومصالح مستر فورد! من الذي ضيَّع الأمانة؟ حينما نضع لنا مسؤولاً في رحلة طريق من الوفرة إلى العبدلي وكنا ثلاثة، ووضعنا مالنا بيديه.

وهذا المال يكفينا للسفر إلى إسطنبول لا إلى العبدلي، فما كان منه إلا ان ضيّع الفلوس، ونحن لم نصل إلى الفروانية!، فالتفت لنا المسؤول، فقال: نفد المال ولن اكمل معكم مسيرة السفر!! وتركنا ووجوهنا غبرة قترة من وعثاء السفر وكآبة المنظر! أتراه خان الأمانة!! ويجب ان يحاسب ويعاقب ونسترد منه أموالنا؟! أجاب بعضهم من مكان بعيد لا يكاد يسمع حسيسه: نحن من يدفع الفاتورة من قبل ومن بعد!!