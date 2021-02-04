حتى يستقر النجاح

آراء

المقياس الحقيقي للنجاح هو ان تجعل كل خطوة تخطوها نحو القمة تبدو لك انها فقط هي البداية والخطوة التالية هي الهدف، يجب ان تجعل كل خطواتك هدفا وليست خطوات تدريجية عابرة، حينها سوف تتجاوز كل العقبات والصعاب وتحقق بعد كل ذلك الهدف، تأكد انك بعد كل تخطيط مبني على الثقة والدراسة سوف يتحقق لذاتك بالثبات على رأس الهرم. قصص النجاح في عالم صناعة الطيران متعددة ومختلفة واصحابها يتحدثون كيف تم نقلها من مرحلة الركود والدفع بها بكل مهارة وحرفية لتصبح في مرحلة جديدة وهي مرحلة النجاح في عالم يعج بشركات الطيران المختلفة المتنافسة.

العالم الآن من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه يشهد ركودًا نسبيًا متفاوتاً من ناقل جوي لآخر والشاهد هو جائحة كورونا وكيف تعامل معها صانع القرار في كل شركة طيران على حدة. هناك من الشركات من توقف جزئياً عن العمل وذهب الى اسهل الحلول وبدل القاعدة العامة التي تقول اخر العلاج الكي الى اول العلاج وسرح آلاف الموظفين، واكتفى بذلك انها سوف توفر على الشركة المصروفات، لكنها تناست ان هؤلاء المسرحين اصحاب خبرة ومتمرسون بعالم الطيران،وهناك شركات توقفت واعلنت افلاسها لانها استسلمت منذ بداية الطريق بعد ان تكبدت الديون، وهناك شركات غيرت استراتيجيتها في هذه الجائحة ولم تتوقف بل ركزت على تخصيص طائراتها لتعمل على مدار الساعة في مجال الشحن ونقل البضائع. نماذج النجاح في مثل هذه الظروف تحتاج الى قاعدة مهمة وهي استقرار الادارة وليس تغييرها كل وقت واستبدالها بقيادة جديدة. النجاح بحاجة الى ظروف مهمة تجعل القائد يصدر القرار وهو مطمئن وليس قائد اداري قلق ينتظر قرار انهاء خدماته عند اول ظرف استثنائي.