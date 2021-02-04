«فيتش»: آفاق سلبية لتصنيف الكويت السيادي

مال وأعمال

أبقت وكالة فيتش تصنيف الكويت السيادي عند مرتبة AA مع تغيير النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، محذرة من مخاطر استمرار استنزاف سيولة الاحتياطي العام للدولة على التصنيف السيادي، ما لم يكن هناك حلاً لأزمة السيولة.

وتوقعت عدم تمرير قانون الدين العام ونفاذ سيولة الاحتياطي خلال أشهر، قائلة إن المخاطر تكمن جذورها في التوتر السياسي والمؤسسي الذي يفسر عدم وجود إصلاحات ذات مغزى لمعالجة العجز المالي الذي بات عند مستوى خانتين رقميتين.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن كل جهود تقليص العجز المالي والاصلاح تواجه انقسامات سياسية راسخة. وبينت الوكالة أن تخفيض النظرة المستقبلية يعكس مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض. وقالت: يتجذر هذا الخطر في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضًا عدم وجود إصلاحات مؤثّرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع في أرصدة الموازين المالية والخارجية للكويت، ومع ذلك ستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة. وأشارت الوكالة إلى أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكلٍ كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب اقتصادي كبير.

400 مليون دينار

وأوضح التقرير أنه وفقاً للسيناريو الأساسي للوكالة الذي يفترض أن الحكومة ستجدد موارد صندوق الاحتياطي العام لتجنب النضوب حتى من دون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، واستمرار الحكومة في خدمة الدين، حيث تبلغ نحو 400 مليون دينار وبنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مبينة أنه لا يزال هناك درجة من عدم اليقين. وأشارت الوكالة إلى أن السلطات قد أبدت التزاماً بتجنب أزمة السيولة ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية. وفي أغسطس 2020، أقر مجلس الأمة قانوناً يجعل من تحقيق فوائض مالية شرطًا مسبقًا لتحويل 10% من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وسمح القانون الجديد بإلغاء التحويل للسنة المالية 18/2019، وتبع ذلك شراء صندوق احتياطي الأجيال القادمة للأصول السائلة من صندوق الاحتياطي العام. وأشارت الوكالة إلى أنه لا يزال هناك لدى صندوق الاحتياطي العام أصول غير سائلة يمكن تحويلها أيضًا إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية.

وبينت أنه من دون تشريع جديد، يمكن لصندوق الاحتياطي العام الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، كما حدث أثناء الغزو العراقي في 1990-1991، مع أن ذلك ليس خيارًا تدرسه الحكومة في هذه المرحلة.

انقسامات سياسية

وأوضحت الوكالة أن كلاً من جهود تقليص العجز المالي والإصلاح المالي وإقرار قانون الدين العام لا تزال تواجه انقسامات سياسية راسخة وجموداً في الموازنة، حيث تُشكّل المرتبات والدعوم الحكومية أكثر من 70% من الإنفاق العام، ويُشكّل المواطنون الكويتيون نحو 80% من العاملين في القطاع العام.

وتتوقع الوكالة أن يتسع عجز الميزانية العامة (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 6.7 مليارات دينار أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/2021. وعلى صعيد الإيرادات العامة، تتوقع الوكالة انخفاضه بنحو 33% ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 14 مليار دينار أو ما نسبته 42% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه. أما بالنسبة للمصروفات العامة، فتتوقع الوكالة أن تتماشى مع المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة عند نحو 21 مليار دينار أو ما نسبته 62% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من المصروفات المرصودة في الموازنة العامة في السنة المالية 20/2021.

وفي ظل عدم وجود إصلاحات مالية كبيرة أو حدوث انتعاش في الطلب العالمي على النفط، تتوقع الوكالة أن يبقى عجز الميزانية العامة في خانة العشرات على المدى المتوسط إلى الطويل. وتتوقع أن تُسجل الميزانية العامة عجزًا ماليًا بنحو 7.5 مليارات دينار أو ما نسبته 21% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة 21/2022، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط سيلغ نحو 45 دولارًا للبرميل ومتوسط الإنتاج عند نحو 2.4 مليون برميل يوميًا. وفي ظل نفس الافتراضات، فإن مشروع الموازنة العامة الأخير يُخطط لزيادة واسعة النطاق في الإنفاق العام إلى نحو 23 مليار دينار أو ما نسبته 65% من الناتج المحلي الإجمالي، إلّا أن الوكالة تتوقع أن تكون الزيادة الفعلية في الإنفاق أقل من ذلك. وتُقدّر أن متوسط سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة سيصل إلى نحو 80 دولارًا للبرميل عند مستويات الإنتاج الحالية للنفط.

احتياجات تمويلية

وبموجب منهجية وزارة المالية في إعداد التقارير المالية، والتي لا تتضمن دخل الاستثمارات الحكومية، تتوقع الوكالة أن يصل عجز الميزانية العامة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 10 مليارات دينار أو ما نسبته أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/2021. وهذا يتوافق إلى حد كبير مع الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة. وأشارت الوكالة إلى أن الجزء الأكبر من أصول الهيئة العامة للاستثمار ودخل الاستثمارات الحكومية مرتبط بصندوق احتياطي الأجيال القادمة، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الأمة للسحب منه لتمويل عجز الميزانية. ومن المرجح أن تظل الميزانية العامة في الكويت من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها وكالة فيتش، . وفي ظل عدم إفصاح الحكومة عن حجم أصول وأداء الهيئة العامة للاستثمار، تتوقع الوكالة أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار نحو 581 مليار دولار أميركي أو ما نسبته 652% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020، وذلك بالرغم من السحوبات من صندوق الاحتياطي العام. وتُعتبر نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى للسلطات السيادية المصنفة من الوكالة، وتبلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وقد يؤدي تمرير قانون الدين العام الجديد إلى رفع هذه النسبة إلى 50-60%، أعلى بقليل من متوسط أقرانها في التصنيف «AA».

وأشارت الوكالة إلى أن القطاع الخاص المصرفي وغير المصرفي يُعتبران في وضع صافي دائن خارجي ومستثمر رئيس في المنطقة، وهو ما يفسر آفاق النمو المحلي الفاتر نسبيًا. وهذا يوفر دعمًا لرصيد الحساب الجاري وصافي وضع الاستثمار الدولي (IIP)، والذي تقدره الوكالة بنسبة 675% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وقد حقق الحساب الجاري لدولة الكويت فائضًا في جميع السنوات العشرين الماضية ما عدا سنتين. وأشارت الوكالة إلى أن المؤشرات المالية والخارجية لدولة الكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط، حيث أن تغير متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل (صعودًا أو هبوطًا) عن مستوى الافتراضات الأساسية من شأنه أن يُغير رصيد الموازنة العامة بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي (صعودًا أو هبوطًا). كما أن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميًا سيحقق فائضاً في رصيد الموازنة العامة بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع المصرفي منظم من قبل البنك المركزي.. ويتمتع بمعدلات رسملة جيدة

السمات الهيكلية ضعيفة

أشارت الوكالة إلى أن معظم السمات الهيكلية لدولة الكويت أضعف من متوسط ??أقرانها في التصنيف «AA»، بما في ذلك مؤشرات البنك الدولي لمعايير الحوكمة. ويتمتع القطاع المصرفي بمعدلات رسملة جيدة، وهو منظّم بشكل جيد من قِبل بنك الكويت المركزي، حيث يبلغ متوسط مستوى ??تقييم الجدوى للقطاع المصرفي الكويتي عند «BBB». كما يُعتبر الاقتصاد الكويتي من أكثر الاقتصادات اعتمادًا على النفط بين الحكومات المصنفة من قِبل الوكالة، وقد ساهم القطاع النفطي بأكثر من 90% من الصادرات ونحو 60% من إجمالي الإيرادات العامة في الميزانية (بما في ذلك دخل الاستثمار) خلال عام 2020.

انتعاش اقتصادي متوقع

تتوقع الوكالة أن يشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشًا اقتصاديًا معتدلًا هذا العام مع بدء تلاشي الصدمة المزدوجة لانخفاض إنتاج النفط وفيروس كورونا. ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا بنحو 7% (انكماش القطاع النفطي بنحو 9%، وانكماش القطاعات غير النفطية بنحو 4%) في عام 2020. ومع انتعاش الطلب العالمي على النفط وإعادة النظر في حصص إنتاج أوبك، فإن هناك احتمال أن ترفع دولة الكويت الإنتاج تدريجيًا نحو الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 3.1 ملايين برميل في اليوم (والتي تخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادتها إلى 3.5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2025. كما يمكن أن يؤدي بدء تحديث المصافي ومشروع الوقود النظيف لمؤسسة البترول الكويتية وزيادة إنتاج الغاز إلى دعم النمو في السنوات 2021-2022.

عوامل سلبية

أشار التقرير إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثّر سلبًا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي هي: استمرار استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق الأجيال القادمة، أو قيام الحكومة بتدابير استثنائية لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين. والتآكل المستمر لمتانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

عوامل إيجابية

أوضح التقرير إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثّر إيجاباً وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي هي: اعتماد الحكومة لاستراتيجية تمويلية واضحة ومستدامة من خلال تمرير القوانين التي تسمح بإصدار الدين بانتظام أو النفاذ إلى أصول صندوق الأجيال القادمة، مصحوبة بأدلة على أن المؤسسات والنظام السياسي في الكويت قادرة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة.