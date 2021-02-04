خليفة حمادة: المركز المالي للكويت قوي ومتين

مال وأعمال

تعقيباً على قرار وكالة فيتش بتثبيت التصنيف السيادي للكويت عند AA ولكن مع تغيير النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، قال وزير المالية خليفة حمادة «نؤكد ولله الحمد على أن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوماً بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً بفضل جهود القائمين عليه».

وأضاف «ما تعاني منه المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية من اختلالات هيكلية، أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة «صندوق الاحتياطي العام»، وأن من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة، ونؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة».

