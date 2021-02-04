اقتصاديان لـ«النهار»: حان وقت الحسم تجاه الفساد

مال وأعمال

شدد اقتصاديان على أهمية معالجة أزمة السيولة التي تعانيها سيولة الاحتياطي العام للدولة، لافتين إلى أهمية وضع حلول دائمة لعلاج العجز المزمن في الميزانية العامة للدولة.

في البداية، اوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان أن الحكومة مطالبة بحلول سريعة وعاجلة لمواجهة تداعيات أزمة السيولة التي يواجهها صندوق الاحتياطي العام. وأشار الى أن اللجوء إلى جزء من أرباح صندوق الأجيال القادمة لمواجهة العجز في السيولة هو أحد الحلول المطلوب إجراؤها لمواجهة عجز السيولة، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية لعلاج تلك الأزمة. وأوضح الوزان أن تلك الحلول العاجلة هي حلول مؤقتة تستهدف علاج الأزمة الراهنة، مشيراً إلى ضرورة سعي الحكومة لمواجهة العجز المزمن في سيولة الاحتياطي العام لمواجهة العجز في الميزانية. واستدرك بالقول على الحكومة البحث عن حلول دائمة لأزمة السيولة التي تواجه الاحتياطي العام وأن لا تكون الحلول مؤقتة، مبيناً أن الوصول إلى 90 دولاراً لبرميل النفط لتحقيق التعادل في ميزانية 2021/2022 سيكون صعباً في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا.

ومن ناحيته، شدد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق علي الموسى على أهمية اتخاذ الحكومة اجراءات حاسمة وحازمة تجاه مكافحة الفساد، في ظل الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها لمواجهة العجز المالي المزمن الذي يحاصر الأداء الاقتصادي.

وبين الموسى في رده على الخطوات الإصلاحية الملحة التي يجب على الحكومة القيام بها بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي من مستقرة إلى سلبية مع الابقاء على تصنيفها الائتماني عند AA، إلى أن الدولة لها اليد الطولى في تسيير الوضع الاقتصادي كونها تسيطر على 70 في المئة من الاقتصاد.

