«بلومبيرغ»: مؤسسة البترول انتقلت لـ«الأجيال»

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبيرغ» أن الهيئة العامة للاستثمار نقلت آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار، الأمر الذي سيترك واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية.

وبحسب المصادر، تشمل الأصول حصصاً في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وشركة «زين»، مبينة أنه جرى أيضاً تحويل أصول من مؤسسة البترول الكويتية من «الاحتياطي العام» إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتاً إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

وفي محاولة يائسة لتوليد السيولة، بدأت الحكومة في مقايضة أفضل أصولها مع صندوق الأجيال القادمة، بالنقد منذ العام الماضي، ولكن مع الأصول التي اختفت الآن، ليس من الواضح كيف ستغطي عجز الميزانية الثامن على التوالي، والمتوقع أن يبلغ 12 مليار دينار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل.

