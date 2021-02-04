الصقر: تضافر الجهود لإنعاش الاقتصاد اللبناني

مال وأعمال

استقبل محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بمكتبه امس المستشار هادي هاشم – القائم بالأعمال بسفارة لبنان لدى الكويت، وقد حضر اللقاء رباح الرباح – مدير عام الغرفة.

رحب الصقر بالمستشار وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين الشقيقين، وأوضح الصقر بأن الغرفة على تواصل دائم مع نظرائها بالغرف اللبنانية وأنها على استعداد تام لتقديم كل خدماتها لقطاع الأعمال اللبناني، واستقبال الوفود التجارية متى ما سنحت الفرصة وتهيأت الظروف الصحية العالمية، مشيراً أن ما يمر به لبنان الشقيق من أزمة اقتصادية ومالية يتطلب تضافر الجهود المشتركة في سبيل إعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني.

ومن جانبه، أكد المستشار هادي هاشم على سعي السفارة الدائم لتنمية التبادل التجاري القائم بين البلدين في شتى القطاعات.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك بين الغرفة والسفارة لتنمية التعاون الثنائي وزيادة الاستثمارات المشتركة، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية بين الطرفين واستعراض الإمكانيات التي يجب استغلالها لتعزيز العلاقات التجارية.

في نهاية اللقاء أعرب الضيف الكريم عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها الدائم، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

