302 مليون دينار خسائر البورصة

مال وأعمال

سيطر اللون الاحمر على البورصة الحمراء مع تصاعد الحديث عن قرار باغلاق المطار ومزيد من الاجراءات التحفظية على البلاد في ظل مخاوف تداعيات «كورونا» وان تشابك الاوضاع الاقتصادية بان هناك حالة من التخوف من اثار المرض .

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 302 مليون دينار بنسبة 0.9 في المئة من 33.468 مليار دينار في جلسة الثلاثاء، إلى 33.166 مليار دينار في جلسة أمس، وهبطت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.93 في المئة وبقيمة 229 مليون دينار من 24.645 مليار دينار إلى 24.416 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.83 وبقيمة 73 مليون دينار من 8.823 مليارات دينار إلى 8.75 مليارات دينار.

وهبط السوق الأول بمعدل 0.92 في المئة وبنحو 58.19 نقطة من 6283.01 نقطة إلى 6224.82 نقطة، كما تراجع المؤشر العام أيضاً بنسبة 0.9 في المئة، وبنحو 51.8 نقطة من 5752.79 نقطة إلى 5700.91 نقطة. كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 39.3 نقطة ليرتفع من 4708.88 نقاط إلى 4669.59 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» انخفاضاً بنسبة 0.95 في المئة وبنحو 46.55 نقطة ليرتفع من 4870.41 نقطة إلى 4823.86 نقطة. وشهدت سيولة الجلسة ارتفاعاً كبيراً بنسبة بلغت 27.3 في المئة لتصل إلى 49.5 مليون دينار مقابل 38.9 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، في المقابل تراجعت أحجام التداول بواقع 9.5 في المئة لتصل إلى 358.9 مليون سهم مقابل 394.65 مليون سهم، وصعدت الصفقات بنسبة 3.2 في المئة إلى 12.1 ألف صفقة.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات انخفاضاً أمس بصدارة الخدمات الاستهلاكية مُتراجعاً بنحو 2.69 في المئة، والعقار بمعدل 1.36 في المئة، والخدمات المالية بنسبة 1.13 في المئة، بينما ارتفع قطاعان فقط وهما النفط والغاز والتكنولوجيا بنمو نسبته 0.84 في المئة و6.65 في المئة على التوالي.

