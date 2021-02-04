«برقان»: خلود رضا الفيلي رئيساً لدائرة الاتصالات والعلاقات للمجموعة

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن تعيين خلود رضا الفيلي، في منصب رئيس دائرة الاتصالات والعلاقات. حيث ستكون مسؤولة عن تطوير وقيادة جميع مهام دائرة الاتصالات والعلاقات للمجموعة مع التركيز على العلامة التجارية ومكانة البنك الرائدة في السوق. كما أنها ستتولى أيضا مهام العلاقات العامة والإعلان من خلال التواصل المستمر مع اصحاب الشأن لضمان تطوير وتنفيذ استراتيجية البنك.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، مسعود حيات،:» نود أن نرحب بخلود الفيلي بانضمامها إلى عائلة بنك برقان، حيث إنها تتمتع بخبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في عدة مجالات وقطاعات. كما يأتي هذا التعيين إيمانا من إدارة البنك على دعهم الكوادر الوطنية الكويتية التي تتمتع بالعديد من المؤهلات، فنحن على ثقة تامة بأن ستكون لها بصمة ومساهمة فعالة في تحقيق أهداف البنك من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز العلامة التجارية لمجموعة بنك برقان. بإسمي واسم جميع العاملين في بنك برقان نتمنى لـ خلود دوام التوفيق.»

الجدير بالذكر، تتمتع خلود بخبرات محلية وعالمية في مجالات عدة منها، الاتصالات والعلاقات العامة، التخطيط الاستراتيجي، المسؤولية الاجتماعية للشركات، إدارة المشاريع، اتباع نهج القيادة القائمة على الاستدامة وغيرها الكثير. كما شغلت خلود العديد من المناسب في عدة مؤسسات وشركات مرموقة مثل «ايكويت»، «مجموعة زين»، «الوطنية للاتصالات» و«تركابيتال للاستثمار» وهي شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي، و«وكالة الأنباء الكويتية - كونا». وتحمل خلود شهادة بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية مع تخصص مساند في الأدب الإنكليزي من جامعة الكويت. وتشغل حالياً منصب عضو في الجمعية الدولية للعلاقات العامة (IPRA) لتمثل غرب آسيا، إلى جانب عضويتها في المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

