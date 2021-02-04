«النجاة الخيرية» كرمت «Ooredoo»

مال وأعمال

كرمت جمعية النجاة الخيرية شريكها الإستراتيجي شركة Ooredoo للاتصالات لمساهماتها في إنجاح مشاريعها الإنسانية داخل وخارج الكويت خلال عام 2020.

وأهدى رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالنجاة الخيرية عمر الثويني درع الجمعية لمدير أول إدارة الاتصال المؤسسي بشركة Ooredoo مجبل الأيوب.

وقال الثويني: لشركة أوريدو دوراً مهماً في دعم مشاريعنا الإنسانية المتنوعة ويأتي ذلك اتساقاً مع دورها الرائد والمهم في مجال المسؤولية الاجتماعية وقد بلغ عدد المستفيدين من المشاريع التي دعمتها الشركة خلال العام الماضي 20 ألف مستفيد.

وأشار الثويني إلى أن ما تقدمه شركة Ooredoo وغيرها من مؤسسات وشركات القطاع الخاص من مساهمات في مجال العمل الإنساني يدل على فهم راق لدور الكويت الإنساني على مستوى العالم. وأكد أن جمعية النجاة تعتبر الشركات والمؤسسات الداعمة لمشاريعها الإنسانية «شركاء النجاح»،

ومن جانبه تقدم مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي بشركة Ooredoo مجبل الأيوب بشكر جمعية النجاة الخيرية مشيداً بجهودها الإنسانية الحثيثة التي تبذلها داخل الكويت وخارجها، مؤكداً أن الجمعية غدت محل فخر وتقدير الجميع لتنفيذها مشاريع رائدة حققت نقلة نوعية في حياة ملايين المستفيدين حول العالم.

