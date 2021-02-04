«البترولية المستقلة»: توزيع 30 % أرباحاً نقدية

مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية لـ «المجموعة البترولية المستقلة» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وأشار تقرير مجلس الادارة الى ان المجموعة تابعت نهجها المتحفظ المتمثل في الحد من المخاطر وتحسين هوامش الأرباح بالاعتماد على خبراتها العملية لضمان المضي قدماً نحو استمرار قوة المجموعة واستدامة نشاطاتها وكان لهذا أكبر الأثر في عدم تعرض المجموعة لأي انتكاسات كبرى خلال العام.

وزادت انه كان من الصعب التنبؤ بالتبعات الاقتصادية الناشئة عن انتشار الفيروس. فقد حدث انخفاض في الطلب على النفط في البداية وكان من الصعب تحديد توقيت محدد لانتعاش الاقتصاد. ومع ذلك، واجهت المجموعة هذه التحديات وتمكنت من الحفاظ على مكانتها في أسواقها على الرغم من القيود التي تم فرضها على قطاعات العمل وحركة السفر.

وزاد التقرير الى ان أسعار النفط الخام تذبذبت من 68 دولاراً للبرميل الواحد إلى 19 دولاراً للبرميل الواحد. ولم تشهد الأسواق العالمية انخفاض سعر البرميل الواحد إلى 19 دولاراً منذ فترة طويلة. وكانت هناك مخاوف من انتشار الفيروس ما أدى إلى انخفاض الطلب وكان تأثير ذلك على اقتصاديات العالم وكيفية التعامل معه هو المادة الرئيسية للنقاش في العالم.

واكد التقرير ان المجموعة تمكنت من تحقيق صافي ربح قدره 6.878 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 38.04 فلساً لكل سهم، وتقدر الزيادة في الربح بحوالي 3.65 % مقارنة بعام 2019. ، حيث تمكنت المجموعة من تسويق حوالي 4.2 ملايين طن من المنتجات البترولية في عام 2020 مقارنة بـ 3.3 ملايين طن في عام 2019. وكانت هناك زيادة في حجم المبيعات إلى مناطق البحر الأحمر ودول البحر الأبيض المتوسط التي تعد جزءاً من الأسواق الرئيسية للمجموعة. وعلى الرغم من المنافسة القوية؛ تمكنت المجموعة من التداول في مناطقها الرئيسية بما في ذلك الشرق الأوسط وشرق إفريقيا مع تحقيقها في الوقت نفسه تحسينات في هوامش الأرباح.

هذا وتتواصل الجهود لترسيخ مكانة المجموعة في هذه المناطق والتوسع في مناطق أخرى. وتتعاون المجموعة تعاوناً وثيقاً مع العديد من شركات النفط الوطنية، وكذلك مع كبرى شركات النفط ومصافي التكرير ومع شركائها التجاريين حيث سجلت المبيعات في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر كمية تقترب من 1.9 مليون طن. ويمثل هذا حوالي 46% من إجمالي حجم مبيعات المجموعة.

ولتعزيز أنشطته التسويقية للمجموعة البترولية المستقلة فقد بلغ الحجم الإجمالي للمنتجات التي تم تخزينها من قِبل المجموعة في المحطات النفطية هذه حوالي 1.20 مليون متر مكعب في عام 2020. وتتخذ المجموعة خطوات لزيادة سعة التخزين في أسواقها التجارية الرئيسية لتعزيز حجم المبيعات ، كما يقوم الفريق بتحليل التغييرات الأساسية والفنية لتحركات الأسعار المستقبلية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أحجام التداول في الأسواق المختلفة. ويقوم فريق إدارة المخاطر باتباع الإرشادات والإجراءات وسياسة التحوط في كل معاملات المجموعة التجارية.

