«بيتك» حصد جائزة «أفضل بنك في الخزانة وإدارة النقد»

مال وأعمال

حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» جائزة «أفضل بنك في الخزانة وادارة النقد» في الكويت من مجلة غلوبال فاينانس العالمية المرموقة، وذلك ضمن النسخة الـ21 من تصنيفات جوائز غلوبال فاينانس السنوية لأفضل بنوك ومزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد.

وقال مدير عام خزانة الكويت في «بيتك»- أحمد السميط، ان فوز «بيتك» بجائزة «أفضل بنك في الخزانة وادارة النقد» في الكويت من غلوبال فاينانس، يعكس المكانة الرفيعة التي يتمتع بها البنك في مجال خدمات الخزانة وادارة النقد، مشيرا الى انه فوز مستحق يتوج نجاح جهود «بيتك» في تقديم حلول مالية ومصرفية مبتكرة ومنصات رقمية متطورة للعملاء في مجال الخزانة وفق اعلى معايير الجودة.

وأضاف السميط في تصريح صحافي، ان «بيتك» يوفر باقة متنوعة من خدمات ومنتجات اسواق المال ومنتجات النقد الأجنبي، وذلك لتسهيل الأنشطة الخاصة بالعملاء، بالاضافة الى تزويدهم بتقارير يومية عن آخر تطورات الأسواق العالمية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تناسبهم، كما يقدم البنك منتجات الصكوك وخدمات حساب المقاصة، والتسوية باليورو، وبيع وشراء العملات الأجنبية، وحساب الذهب، ومنصة بيع العملات (KFH Global)، ومنتج مبادلة الأرباح (PRS)، ومنتج الوعد بالشراء، وغيرها من الخدمات والمنتجات في مجال الخزانة.

ولفت الى ان «بيتك» يمتلك فريقا مدرباً وذي خبرة متميزة من الكفاءات الوطنية الشابة يتمتع بالمهنية العالية والدراية الكافية لإدارة جميع أنشطة الخزانة والعمل على خدمة العملاء بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المتطورة التي يوظفها البنك لتعزيز كفاءة الاداء.

وقال ان «بيتك» يحرص على مواكبة آخر التطورات في منتجات الخزانة مع الالتزام التام بمبادئ الشريعة الاسلامية والارتقاء بالاداء لمواجهة متطلبات العمل التي يركز من خلالها البنك على الحفاظ على الريادة على جميع الاصعدة.

وأوضح ان اداء «بيتك» على مستوى الخزانة يتميز بالتنسيق والتناغم على مستوى المجموعة، في الكويت وتركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا والسعودية، منوها بأهمية الانتشار الجغرافي لـ «بيتك» ضمن شبكة مصرفية إقليمية وعالمية.

من جهته، قال الناشر ومدير التحرير في «غلوبل فاينانس» جوزيف دي جيارابوتو، إن الإدارة الذكية للنقد وأنظمة الخزانة كانت بالغة الأهمية خلال العام الماضي الذي شهد جائحة كورونا. وأضاف: «تسلط جوائزنا الضوء على المؤسسات المالية التي اهتمت بعملائها خلال الأزمة برؤى واستراتيجيات ديناميكية تتناسب مع التغيرات السريعة والدراماتيكية».

معايير منح الجائزة

واعتمدت «غلوبال فاينانس» في منحها للجائزة على معايير عالمية دقيقة ومهنية ضمن عملية تقييم متعددة المستويات تضمنت استطلاع آراء البنوك ومزودي الخدمات، وتوصيات محللي الصناعة والمديرين التنفيذيين للشركات وخبراء التكنولوجيا، الى جانب أبحاث مستقلة لاختيار أفضل البنوك ومزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد.

وجرى الأخذ بالاعتبار مجموعة متنوعة من المعايير الذاتية والموضوعية، بما في ذلك: الربحية، والحصة السوقية، والانتشار والقدرة على الوصول، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية، وابتكار المنتجات، ومدى نجاح الخزينة وإدارة النقد في التغلب على منافسيهم في تقديم الخدمات الأساسية.

