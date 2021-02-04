«بوبيان»: منى الدعيج نائب رئيس إدارة الالتزام

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن اختيار منى الدعيج لمنصب نائب رئيس إدارة الالتزام في إطار حرص إدارة البنك على دعم الكوادر الوطنية النسائية ومنحها الفرصة للوصول الى أعلى المناصب في البنك .

وتولي إدارة بنك بوبيان اهتمام خاص بالكوادر الوطنية وتشجيعها على الترقي واكتساب الخبرات اللازمة من أجل الارتقاء في المناصب المختلفة حيث يعتبر بنك بوبيان من أعلى مؤسسات القطاع الخاص على مستوى الكويت في توظيف العمالة الوطنية .

ووصلت نسبة العمالة الوطنية في بوبيان حالياً إلى حوالي 76.5% في الوقت الذي يسعى فيه البنك الى استقطاب القيادات النسائية حيث بلغت نسبة الإناث 26% من إجمالى القوى العاملة على مستوى البنك.

وتعتبر منى الدعيج من كوادر بنك بوبيان التى انضمت إليه في مراحله الأولى منذ التأسيس كما تعتبر من الكوادر النسائية المميزة في البنك من خلال جميع الوظائف والمناصب التى تولتها في البنك على مدار السنوات الماضية . واكتسبت منى الدعيج خبرتها منذ تخرجها من جامعة الكويت عام 2005 – كلية العلوم الادارية من خلال عملها في ادارات البنك المختلفة والفروع حتى وصلت الى منصب المدير التنفيذي لإدارة دعم الفروع والمبيعات المركزية ودعم القنوات المباشرة قبل اختيارها للمنصب المذكور.

وخلال هذه الفترة شاركت منى الدعيج في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة سواء داخل الكويت وخارجها في اكبر الجامعات والمعاهد المعروفة وهو ما أكسبها خبرات مميزة في العديد من مجالات العمل المصرفي.

