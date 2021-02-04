«الأهلي» يقدم 40 % خصماً لعملائه على فحوصات الأمراض السرطانية

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح أحدث حملة ترويجية له بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي انطلق تحت شعار «أنا أستطيع، نحن نستطيع».

ويقدم البنك الأهلي الكويتي لحاملي بطاقات الأهلي بجميع أنواعها عروضاً خاصة بالتعاون مع مجموعة غلوبال الطبية، لإجراء الكشف المبكر عن السرطان، وذلك بهدف توعيتهم وتشجيعهم على وقاية أنفسهم من هذا المرض.

يذكر أن الحملة الترويجية خلال شهر فبراير ستمنح عملاء البنك الأهلي الكويتي خصماً بنسبة 40% من كلفة الكشف عن الأعراض الدالة على وجود أورام، وذلك من خلال عرضين منفصلين للرجال والسيدات لدى مجموعة جلوبال الطبية الكائنة في برج مزايا بمنطقة الجابرية ومركز غلوبال الطبي – بنيد القار.

ويهدف البنك الأهلي الكويتي من مساهمته في مثل هذه الفعاليات إلى إحداث فرق نوعي في المجتمع من خلال الترتيب لخصومات خاصة لعملائه على مدار العام لتشجيع الرعاية والصحة الوقائية .

