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«مصر للطيران» علقت الرحلات الجوية إلى السعودية


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بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، أمس الأربعاء، تطبيق  قرار السلطات السعودية بتعليق الرحلات الجوية، وذلك لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، بشكل مؤقت من 20 دولة حول العالم ، ومن بينها مصر، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا . 
وقامت شركة الخطوط السعودية، بتعديل بعض مواعيد الرحلات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تقلع من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، فقد تم تعديل موعد وصول وسفر عدد من الرحلات.


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