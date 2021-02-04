«مصر للطيران» علقت الرحلات الجوية إلى السعودية

مال وأعمال

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بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، أمس الأربعاء، تطبيق قرار السلطات السعودية بتعليق الرحلات الجوية، وذلك لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، بشكل مؤقت من 20 دولة حول العالم ، ومن بينها مصر، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا .

وقامت شركة الخطوط السعودية، بتعديل بعض مواعيد الرحلات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تقلع من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، فقد تم تعديل موعد وصول وسفر عدد من الرحلات.

