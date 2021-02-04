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مال وأعمال

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«داو جونز» قفز أكثر من 450 نقطة


أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع حاد لثاني جلسة على التوالي بدعم من مكاسب لأسهم أمازون دوت كوم وألفابت المالكة لغوغل قبيل اعلان الشركتين نتائجهما وآمال بتقدم في حزمة تحفيز جديدة لتخفيف تداعيات جائحة «كوفيد-19». وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 476.09 نقطة، أو ما يعادل 1.58 بالمئة، الى 30688.00 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 52.45 نقطة، أو 1.39 بالمئة، ليغلق عند 3826.31 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 209.38 نقاط، أو 1.56 بالمئة، ليغلق عند 1361.78 نقطة.


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